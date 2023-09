Ambani Ganesh Chaturthi 2023 : Alia Bhatt à Kiara Advani, les divas de Bollywood brillent dans de superbes avatars ethniques [Watch]

Ambani Ganesh Chaturthi 2023 était une affaire de stars avec les divas de Bollywood Alia Bhatt et Kiara Advani qui faisaient tourner les têtes avec leurs looks ethniques impeccables. Alia Bhatt, connue pour son style polyvalent, avait l’air éthérée dans un lehenga aux couleurs pastel orné de broderies complexes et d’embellissements délicats. Elle a accessoirisé son look avec des bijoux tendance, respirant l’élégance et la grâce. En revanche, Kiara Advani a opté pour un ensemble plus traditionnel. Elle portait un superbe sari dans une teinte vibrante, accentué par un travail complexe et un chemisier élégant. Le choix de Kiara en matière de bijoux minimalistes et d’une coiffure élégante complétait parfaitement son look général, ce qui en faisait un spectacle à voir. La présence de ces actrices talentueuses à la célébration d’Ambani Ganesh Chaturthi a ajouté une dose supplémentaire de glamour et d’excitation à l’événement. Leurs choix de mode impeccables et leur confiance dans leur tenue traditionnelle ont laissé tout le monde impressionné. Regardez la vidéo pour en savoir plus.