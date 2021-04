Amazon étend son système de paiement par numérisation de la paume à un magasin Whole Foods à Seattle, a annoncé mercredi la société, le premier des nombreux déploiements prévus dans d’autres endroits.

Amazon One, qui a fait ses débuts en septembre et est actuellement utilisé dans une douzaine de magasins physiques Amazon, permet aux acheteurs de payer les articles en plaçant leur paume sur un appareil de numérisation. La première fois que les acheteurs utilisent le kiosque, ils doivent insérer une carte de crédit pour la lier à leur empreinte de paume. Mais après cela, les acheteurs peuvent payer simplement en tenant leur main sur le kiosque.

Amazon One est distinct de la technologie Just Walk Out de la société, qui permet aux acheteurs de récupérer des articles et de sortir du magasin sans passer par une file d’attente. Cependant, les deux technologies peuvent fonctionner ensemble et Amazon les utilise toutes les deux dans ses magasins Amazon Go sans caisse.

Amazon déploiera initialement Amazon One chez Whole Foods dans le quartier Capitol Hill de Seattle, non loin du siège de l’entreprise, avant de lancer le système dans sept Whole Foods de la région de Seattle dans les mois à venir.

La technologie de numérisation de la paume sera proposée comme l’une des nombreuses options de paiement dans les magasins Whole Foods participants, a déclaré Amazon, et n’aura pas d’incidence sur les responsabilités professionnelles des employés du magasin.

Amazon a acquis la chaîne d’épicerie en 2017 pour plus de 13 milliards de dollars.

Amazon a déclaré qu’il espérait vendre la technologie de numérisation de la paume à d’autres entreprises telles que des détaillants, des stades et des immeubles de bureaux. En septembre dernier, Amazon a déclaré être en «discussions actives avec plusieurs clients potentiels».

On ne sait pas si Amazon a signé des accords avec des tiers intéressés par l’utilisation du système. La société affirme que des milliers de personnes se sont inscrites pour l’utiliser dans les magasins Amazon.

Alors qu’Amazon a cherché à étendre et à valider la technologie de numérisation de la paume comme mode de paiement, experts de la confidentialité et de la sécurité ont également soulevé des inquiétudes quant aux dangers de la transmission par les acheteurs de données biométriques aux entreprises.

Amazon a soutenu qu’il avait conçu le système pour être « hautement sécurisé » et qu’il considérait la technologie de numérisation de la paume comme plus privée que d’autres alternatives biométriques comme la reconnaissance faciale.