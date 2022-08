Amazon Web Services lance de nouvelles formations sur le cloud computing

Si vous ou votre équipe cherchez à apprendre ou à améliorer vos compétences en cloud computing, Amazon Web Services a lancé quelques nouveaux cours de formation pratique mardi dans le cadre de sa nouvelle AWS Skill Builder Individuel et en équipe programmes d’abonnement.

Amazon a annoncé une gamme de produits gratuits programmes de compétences de formation cloud en novembre. Les nouveaux cours offerts par le biais des plans d’abonnement s’appuieront sur le Générateur de compétences AWS offert dans le cadre de ces programmes gratuits, donnant accès à du contenu exclusif et vous permettant d’apprendre les services AWS avec des activités pratiques.

Les plans d’abonnement individuels offrent des éléments tels que trois cours de préparation aux examens, trois examens pratiques de certification AWS et plus de 100 laboratoires de création. Les plans d’abonnement d’équipe incluent du contenu dans les plans individuels ainsi que des rapports de progression et plus de 140 défis dans le cadre des événements AWS Jam.

AWS



Sébastien Stormacq a écrit dans un article de blog pour Amazon que de nombreux clients AWS n’utilisent pas le cloud computing en raison d’un manque de professionnels de l’informatique formés.

“Pour combler le déficit de compétences, nous voulons donner aux apprenants une expérience pratique des technologies cloud”, a-t-il écrit.

Individuel des prix à partir de 29 $ par mois et 299 $ par an. Les prix des équipes commencent à 449 $ par an pour chaque membre de l’équipe, avec des équipes constituées de plus de 50 personnes. Après 100 personnes dans une équipe, les prix chutent à 299 $ par an et par personne jusqu’à 1 000 personnes. Les prix baissent à nouveau après 1 000 personnes à 149 $ par an et par personne.

Les abonnements individuels sont disponibles dans plus de 200 pays et territoires, et les abonnements d’équipe sont disponibles dans 17 pays.