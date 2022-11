Amazon vous a donné accès à Amazon Music et à 100 millions de chansons gratuites

Membres Amazon Prime, vous avez désormais accès à l’intégralité du catalogue Amazon Music sans surcoût et sans publicité. C’est plutôt cool, non ?

Amazone annoncé le billet de faveur élargi aujourd’hui, indiquant que leur catalogue de 100 millions de chansons n’est désormais disponible que pour vous, le client Prime payant. C’est un saut significatif par rapport aux 2 millions de chansons gratuites que vous appréciiez auparavant. En plus de la musique, Amazon pense que vous avez également accès aux “meilleurs podcasts sans publicité et à la demande”, pour ceux qui aiment les podcasts.

En tant que personne qui n’a pas regardé Amazon Music depuis très, très longtemps, je suis heureux d’annoncer que l’expérience d’écoute permet aux utilisateurs comme vous de “découvrir plus de nouvelles musiques et podcasts basés sur [your] aime” et “jouez de manière aléatoire n’importe quel artiste, album ou liste de lecture du catalogue” plus “diffusez une collection de listes de lecture All-Access adaptées aux préférences d’écoute personnalisées à la demande et téléchargez-les pour une écoute hors ligne”. Agréable.

Pour ceux qui pourraient vouloir de la musique en HD ou Ultra HD, vous devrez toujours payer pour ce niveau d’Amazon Music.

Enfin, l’application Amazon Music verra une cure de jouvence avec un “nouveau look pour l’application Amazon Music, y compris la nouvelle fonctionnalité Podcast Previews, qui permet aux clients de prévisualiser facilement une courte phrase digeste d’un épisode de podcast, leur permettant de découvrir et de trouver rapidement de nouveaux podcasts par de simples balayages.

Pour commencer, vous devrez récupérer Amazon Music sur Google Play.

Lien Google Play: Amazon Musique