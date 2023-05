Amazon vient de réorganiser ses deux cartes de crédit – et leurs nouvelles fonctionnalités sont difficiles à battre

Evan Zimmer Rédacteur personnel

Evan Zimmer écrit sur la finance depuis des années. Après avoir obtenu un diplôme en journalisme de SUNY Oswego, il a écrit du contenu sur les cartes de crédit pour Credit Card Insider (maintenant Money Tips) avant de passer à ZDNET Finance pour couvrir les nouvelles sur les cartes de crédit, les banques et la blockchain. Il travaille actuellement avec CNET Money pour apporter aux lecteurs les informations financières les plus précises et les plus récentes. Sinon, vous pouvez le trouver en train de lire, d’escalader, de faire du snowboard et de profiter du plein air.

Compétence Cartes de crédit, établissement de crédit, banque et crypto-monnaie