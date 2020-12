La famille de lecteurs multimédias Amazon Fire TV Stick est peut-être le moyen le plus efficace d’améliorer votre expérience de télévision intelligente avec un accès à des plates-formes de streaming vidéo, notamment Amazon Prime Video, Netflix, Disney + Hotstar, Voot, Zee5, Sony Liv, Lionsgate Play, Discovery + et plus encore. Cependant, il y avait une chose vraiment ennuyeuse, et c’est lorsque vous avez configuré le Fire TV Stick pour la première fois, vous deviez entrer manuellement vos informations d’identification Amazon, c’est-à-dire votre identifiant et votre mot de passe, à l’aide de la télécommande et du clavier à l’écran. . Il y a de fortes chances que votre identifiant Amazon soit votre identifiant de messagerie, qui serait assez long. Maintenant, Amazon dit que vous pouvez utiliser un code d’authentification à la place pour configurer cela.

La façon dont cela fonctionne est que la liaison basée sur le code permet aux utilisateurs de Fire TV Stick de se connecter sans avoir à entrer les informations d’identification Amazon avec le clavier à l’écran à l’aide de la télécommande Fire TV. Sur la page de configuration, vous verrez une URL qui pourrait être ouverte sur le navigateur Web sur un smartphone ou une tablette. Vous verrez également un code sur le téléviseur, à côté de l’URL. Une fois que vous avez ouvert l’URL sur votre téléphone et que vous vous êtes connecté avec votre identifiant Amazon, vous pouvez simplement entrer le code et vous connecter de manière transparente sur le Fire TV Stick. À partir de ce moment, vous pouvez configurer le Fire TV Stick et également vous connecter à des applications de streaming avec le clavier à l’écran et la méthode à distance ou, si l’application le prend en charge, une méthode de connexion basée sur un code similaire.

À l’heure actuelle, Amazon vend trois variantes de Fire TV Stick en Inde. Il y a l’édition 2020 du Fire TV Stick au prix de Rs 3999 aux côtés du Fire TV Stick Lite au prix de Rs 2999 et du produit phare Fire TV Stick 4K au prix de 5999 Rs.