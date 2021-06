Amazon vient de publier un tas de premières offres à l’avance

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Amazon Prime Day 2021 débutera dans toute sa splendeur demain 21 juin, et vous prévoyez peut-être d’obtenir votre part des plus de deux millions (!) De remises que le détaillant a prévues pour la méga vente de 48 heures. Mais nous sommes ici pour vous dire qu’Amazon a déjà a publié certaines de ses offres de premier ordre et nous avons rassemblé les meilleures d’entre elles.

Prenez, par exemple, le périphérique de streaming 4K Fire TV stick de la société. Nous avons félicité cet appareil pour son « excellente » télécommande qui prend en charge la recherche vocale et contrôle tous vos appareils compatibles Alexa. Nous avons également apprécié son ensemble de fonctionnalités approfondies : il prend en charge le son 4K HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos (mais pas sur les titres Netflix Atmos) – et vous pouvez actuellement le récupérer pour 24,99 $. C’est la moitié de son prix catalogue de 49,99 $ !

Si vous recherchez quelque chose d’encore plus économique, le Fire TV stick lite est en vente pour moins de 20 $ à 17,99 $, soit une baisse de 40 % par rapport à son prix habituel de 29,99 $. L’option Fire stick la moins chère prend en charge la recherche vocale et Full HD et a une note de 4,7 étoiles de plus de 160 000 utilisateurs d’Amazon. Notez simplement qu’elle ne peut pas contrôler le volume de votre téléviseur.

Pour découvrir ces offres et bien d’autres (beaucoup!) Au début du Prime Day 2021, consultez notre liste de favoris ci-dessous.

Les meilleures offres Amazon Prime Day 2021 à acheter maintenant

Obtenez 4 mois d’Amazon Music Unlimited gratuitement (économisez 29,97 $) :Vous pouvez essayer le service de streaming musical d’Amazon, qui se trouve être l’un de nos favoris, entièrement gratuitement, vous donnant accès à une écoute illimitée de plus de 70 millions de chansons. Notez que votre abonnement sera automatiquement renouvelé au prix régulier de 7,99 $ pour les membres Prime (9,99 $ pour les non-membres), à moins que vous n’annuliez après la fin de l’essai.

Obtenez 2 mois de chaînes vidéo Amazon Prime pour 1,98 $ (économisez 6 $ à 20 $): Des tonnes de chaînes de streaming, y compris Starz, Showtime, Epix et plus sont actuellement au prix de seulement .99 par mois pendant deux mois, vous permettant d’économiser jusqu’à 91% sur les 3,99 $ à 10,99 $ que vous paieriez généralement par mois. Notez que votre abonnement se renouvellera automatiquement au prix régulier de la chaîne après la fin des deux mois.

Obtenez 10 $ de crédit Amazon Prime Day avec 10 $ de produits pour petites entreprises (économisez 10 $): Achetez plus de 300 000 produits pour petites entreprises chez le détaillant via ce soir 20 juin, pour gagner 10 $ de crédit à utiliser sur Amazon Prime Day 2021.

Obtenez 20 $ de réduction avec 40 $ dans l’application Amazon Shopping (économisez 20 $): Les membres Prime éligibles qui se connectent à l’application d’achat Amazon pour la première fois et effectuent un achat recevront 20 $ de réduction sur leur prochain achat de 40 $ dans l’application. Mieux encore, ils pourront recevoir un deuxième crédit de 20 $ pour un deuxième achat de 40 $ avant le deuxième avant 23 h 59 (heure du Pacifique) au Mardi 22 juin.

Obtenez 15 $ de rabais avec 100 $ dans Prime Wardrobe :Les amateurs de mode peuvent économiser 15 $ sur leurs commandes de 100 $ ou plus lorsqu’ils entrent le code promo PRIMEW15OFF à la caisse.

Obtenez 30% de réduction sur les marques de mode Amazon :Achetez des modèles Amazon les mieux notés, y compris des basiques, des chaussures, des robes et plus encore, à 30 % de réduction dès maintenant.

Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur les appareils Amazon : Achetez tout, des sonnettes intelligentes aux haut-parleurs intelligents, jusqu’à 50 % de réduction.

Obtenez l’Amazon Echo Auto pour 14,99 $ (économisez 35 $): Plus de 100 000 (!) acheteurs Amazon chantent les louanges collectives de cet appareil de voiture compatible avec Alexa, qui permet à l’assistant vocal de l’entreprise pour les haut-parleurs de votre véhicule.

Obtenez le Fire TV Stick Lite pour 17,99 $ (économisez 12 $): Il ne peut pas contrôler votre téléviseur, mais plus de 160 000 utilisateurs adorent cet appareil de streaming de toute façon pour sa recherche par commande vocale et sa vitesse rapide à un prix abordable, qui est maintenant inférieur à 20 $.

Obtenez le périphérique de diffusion Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ (économisez 25 $): Si vous êtes un utilisateur expérimenté de l’écosystème Alexa ou si vous utilisez Prime Video, cet appareil de diffusion en continu, qui dispose d’une télécommande vocale activée par Alexa, est l’un de ceux que nous avons trouvés être un « excellent choix économique » – et c’est 50% de réduction le prix catalogue.

Obtenez le haut-parleur intelligent Echo Dot (4e génération) pour 24,99 $ (économisez 25 $): Avec sa nouvelle forme élégante en forme d’orbe et son son amélioré, le dernier Echo Dot a remporté la première place de notre meilleure liste de haut-parleurs intelligents Amazon Echo.

Obtenez 4 mois d’Audible Premium Plus pour 27,80 $ (économisez 32 $) : Les membres Prime économiseront 53% sur leurs quatre premiers mois de ce service de livre audio (normalement 14,95 $ par mois). Notez que vous paierez le plein prix après la période d’essai.

Obtenez le haut-parleur intelligent Echo Dot (3e génération) pour 34,99 $ (économisez 5 $): Nous avons aimé ce haut-parleur intelligent de modèle plus ancien pour l’accès qu’il offre à toutes vos fonctionnalités Alexa standard, mais « à une fraction du prix de ses frères et sœurs plus grands ». La qualité sonore est inférieure à celle des modèles plus récents, mais cette version du Dot a la forme d’une rondelle de hockey que certains acheteurs préfèrent à la conception en forme d’orbe de ses successeurs.

Obtenez le Fire TV Stick (3e génération) et Star Wars Le Mandalorien Couverture à distance pour 39,98 $ (économisez 19 $): Semblable au Fire TV Stick 4K que nous avons loué ci-dessus, vous pouvez utiliser cette télécommande de nouveauté avec Alexa pour contrôler votre téléviseur.

Obtenez l’Amazon Echo Show 5 pour 44,99 $ (économisez 35 $): Ce haut-parleur intelligent et écran tactile tout-en-un est un best-seller sur le site, accumulant près de 400 000 avis Amazon. Nous l’avons également apprécié pour son design compact, son son correct et sa facilité d’utilisation.

Obtenez la tablette Amazon Fire HD 8 pour 44,99 $ (économisez 45 $): Préparez-vous à retirer la moitié de la tablette Amazon Fire HD 8, conçue par la société pour le divertissement portable. Il peut être le vôtre maintenant pour 45 $ sur son prix catalogue de 89,99 $, ou 44,99 $. Cet appareil a une note de 4,6 étoiles d’un peu moins de 100 000 utilisateurs, qui l’ont qualifié d' »idéal pour les voyages » et ont loué son bon fonctionnement.

Obtenez le pack de télécommande Fire TV Stick 4K pour 46,97 $ (économisez 26,50 $):Nous avons salué le Fire Stick 4K pour son interface à distance et facile à utiliser de premier ordre, et ce forfait, régulièrement à 72,97 $, comprend à la fois le stick et un adaptateur Ethernet. Vous bénéficierez également d’un plan de protection de deux ans ! Grâce à cette offre anticipée, vous pouvez l’obtenir pour 47,97 $, soit une baisse de prix de 34 %.

Obtenez le contrôleur Amazon Luna pour 48,99 $ (économisez 21 $): Les fans du nouveau service de jeux en nuage d’Amazon, Luna, apprécieront la remise de 30 % actuellement offerte sur le contrôleur qui l’accompagne pour les membres Prime.

Obtenez 2 haut-parleurs intelligents Echo Dot (4e génération) pour 49,98 $ (économisez 40 $): Ajoutez deux des derniers modèles Dot à votre panier et entrez le code promo PDDOT2PK pour économiser 50% sur le haut-parleur intelligent le plus vendu, nous avons appelé le meilleur haut-parleur intelligent Amazon Echo de tous.

Obtenez le contrôleur Amazon Luna avec clip de téléphone pour 61,98 $ (économisez 21 $): Les membres Prime peuvent connecter leurs smartphones compatibles directement au contrôleur Luna avec le clip de téléphone Amazon inclus qui vient dans cet ensemble de premier ordre. Il bénéficie également d’une note de 4,2 étoiles de plus de 2 300 acheteurs du site.

Obtenez le Roku Ultra pour 69 $ (économisez 30 $): Le Roku Ultra est notre appareil de streaming préféré sur le marché pour sa télécommande la meilleure de sa catégorie, qui dispose d’une prise casque incluse, d’une interface conviviale et d’une compatibilité 4K/HDR, et il est actuellement à 31% de réduction.

Obtenez la tablette pour enfants Fire HD 8 pour 69,99 $ (économisez 70 $): Le prix de notre tablette pour enfants préférée sur le marché baisse de 70 $ en ce moment.

Obtenez le Fire TV Cube pour 79,99 $ (économisez 40 $): Le Fire TV Cube prend en charge tous les principaux services de streaming, mais ses blasters infrarouges lui permettent de contrôler non seulement vos appareils Alexa, mais également les anciens appareils. Quand ça marche (enfin pour certains, pas toujours pour nous dans nos tests), on trouve ça « vraiment cool ».

Obtenez la tablette Fire HD 10 (2021) pour 79,99 $ (économisez 70 $): Économisez 70 $ sur la tablette Fire HD 10 la plus récente et la plus performante, classée 4,5 étoiles, pour les applications, le streaming et la communication. Oh, et Alexa est également disponible. Nous avons testé une ancienne version et loué ses « couleurs vraies et niveaux de noir raisonnables », son stockage extensible et sa charge USB-C.

Obtenez les Amazon Echo Buds à partir de 79,99 $ (économisez 40 $): Les Amazon Echo Buds, qui sont équipés de la célèbre fonction de réduction active du bruit de Bose, sont un concurrent AirPods Pro beaucoup plus économique, en particulier à cette baisse de prix de 40 $.

Obtenez le pack Ring Video Doorbell Wired et Echo Dot (4e génération) pour 69,98 $ (économisez 40 $): Bien que vous ayez besoin d’une sonnette existante pour que la sonnette filaire Ring fonctionne, nous avons trouvé qu’elle était tout aussi fiable que certains de ses homologues plus chers, et elle est en vente dès maintenant dans une offre groupée avec l’Echo Dot ( quatrième génération)—l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents du moment !

Obtenez le routeur WiFi 6 maillé double bande Amazon eero 6 pour 83 $ (économisez 46 $): Une ancienne version de ce routeur a été notre choix pour le système WiFi maillé le plus apprécié du marché grâce à sa configuration facile et sa vitesse décente. Cette version classée 4,5 étoiles fait monter les enchères avec un hub de maison intelligente Zigbee intégré et une économie de 36% pour démarrer. En bref? C’est une affaire à ne pas manquer.

Obtenez l’entraîneur Sunny Health and Fitness Row ‘N’ Ride pour 89,92 $ (économisez 39,08 $) : Cet appareil d’entraînement à domicile est un favori des clients d’Amazon, et il est actuellement à son prix le plus bas jamais enregistré.

Obtenez l’Echo Show 8 (2e génération) avec Blink Mini Bundle pour 104,99 $ (économisez 59,99 $):Notre testeur a qualifié l’Echo Show 8 (deuxième génération) d’« intelligent, polyvalent et doté d’options de divertissement » pour ses fonctionnalités de communication et de sécurité faciles à utiliser, telles que la possibilité d’écouter les détecteurs de fumée ou les alarmes de monoxyde de carbone ou le bris de verre et de transmettre alertes. Ici, il est associé à la caméra de sécurité intelligente Blink Mini, ajoutant encore plus de capacités de sécurité.

Obtenez le Jabra Elite 85t pour 179,99 $ (économisez 50 $): Nous avons nommé ces écouteurs la meilleure paire sans fil du marché (oui, ils ont même battu les Apple AirPods Pro, 189,99 $), pour leur son doux et équilibré, leur contrôle facile à utiliser, leur superbe suppression active du bruit et leur autonomie jusqu’à sept heures. .

Obtenez l’aspirateur robot mince eufy by Anker BoostIQ 11S pour 189,99 $ avec coupon (économisez 30 $): Si un iRobot Roomba est trop riche pour votre sang, jetez un coup d’œil au 11S Slim, qui se classe parmi les meilleurs aspirateurs robots du marché.

Obtenez l’Apple AirPods Pro pour 189,99 $ (économisez 59,01 $) : Ces écouteurs ont autrefois remporté notre vote pour les meilleurs écouteurs sans fil du marché (ils ont récemment été battus par le Jabra Elite 85t, 179,99 $), et bien qu’ils aient perdu leur place de n ° 1, ils sont toujours une fabuleuse paire d’écouteurs , offrant une suppression du bruit stellaire, une autonomie décente de quatre heures et demie à cinq heures et un ajustement confortable, et ils sont actuellement à près de 60 $ de réduction.

Obtenez le système WiFi eero Pro Mesh pour 191 $ (économisez 128 $):Nous avons appelé le système de maillage Wi-Fi de base eero mesh « simple à installer et rapide à utiliser », et cette version, qui comprend un appareil maillé pro et deux balises, avait « toutes les bonnes caractéristiques de l’eero et quelques bits supplémentaires. » Il est également capable d’envoyer et de recevoir deux signaux à la fois. Nous avons pensé que c’était un peu trop cher pour ce que vous obtenez, mais à 128 $ de réduction, l’affaire est beaucoup plus douce.

Obtenez l’iRobot Braava Jet M6 pour 349 $ (économisez 100,99 $): Ce gadget ressemblait à un Swiffer motorisé dans notre maison (à la fois mouillé et épousseté) et nous a impressionnés par sa capacité à naviguer dans la pièce et à nettoyer les sols solides (même lorsqu’il est confronté au sirop de chocolat). Nous le recommandons pour l’entretien entre les nettoyages en profondeur.

