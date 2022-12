Amazon veut tuer le code-barres

Les robots sont peut-être l’avenir, mais les bras robotiques ne sont apparemment pas bons pour utiliser une forme de technologie ancienne et inébranlable : le code-barres. Les codes-barres peuvent être difficiles à trouver et peuvent être apposés sur des produits aux formes étranges, a déclaré Amazon dans un communiqué de presse vendredi, ce que les robots ne peuvent pas très bien dépanner.

En conséquence, la société affirme avoir un plan pour tuer le code barre.

En utilisant des images d’articles dans les entrepôts d’Amazon et en formant un modèle informatique, le géant du commerce électronique a développé un système de caméra capable de surveiller les articles circulant un par un sur les tapis roulants pour s’assurer qu’ils correspondent à leurs images. Finalement, les experts en IA et les roboticiens d’Amazon veulent combiner la technologie avec des robots qui identifient les objets tout en les ramassant et en les retournant.

“Résoudre ce problème, afin que les robots puissent ramasser des objets et les traiter sans avoir besoin de trouver et de scanner un code-barres, est fondamental”, a déclaré Nontas Antonakos, responsable des sciences appliquées au sein du groupe de vision par ordinateur d’Amazon à Berlin. “Cela nous aidera à livrer les colis aux clients plus rapidement et avec plus de précision.”

Le système, appelé identification multimodale, ne remplacera pas complètement les codes-barres de sitôt. Il est actuellement utilisé dans des installations à Barcelone, en Espagne, et à Hambourg, en Allemagne, selon Amazon. Pourtant, la société affirme qu’elle accélère déjà le temps de traitement des colis là-bas. La technologie sera partagée entre les entreprises d’Amazon, il est donc possible que vous puissiez un jour en voir une version dans un Whole Foods ou une autre chaîne appartenant à Amazon avec des magasins en personne.

Le problème que le système élimine – les articles incorrects qui arrivent sur la ligne pour être envoyés aux clients – ne se produit pas trop souvent, dit Amazon. Mais même des erreurs peu fréquentes s’ajoutent à des ralentissements importants lorsque l’on considère le nombre d’articles qu’un seul entrepôt traite en une journée.

Les experts en intelligence artificielle d’Amazon ont dû commencer par constituer une bibliothèque d’images de produits, ce que l’entreprise n’avait aucune raison de créer avant ce projet. Les images elles-mêmes ainsi que les données sur les dimensions des produits ont alimenté les premières versions de l’algorithme, et les caméras capturent continuellement de nouvelles images d’articles avec lesquelles former le modèle.

Le taux de précision de l’algorithme se situait entre 75% et 80% lors de sa première utilisation, ce qu’Amazon considérait comme un début prometteur. La société affirme que la précision est maintenant de 99 %. Le système a rencontré un problème initial lorsqu’il n’a pas réussi à détecter les différences de couleur. Lors d’une promotion Prime Day, j’ai remarqué que le système ne pouvait pas faire la distinction entre deux couleurs différentes d’Echo Dots. La seule différence entre les emballages était un petit point bleu ou gris. Avec quelques réoutillages, le système d’identification peut désormais attribuer des scores de confiance à ses évaluations qui ne signalent que les éléments dont il est certain qu’ils sont incorrects.

L’équipe d’IA d’Amazon affirme qu’il sera difficile d’affiner le système d’identification multimodal pour évaluer les produits manipulés par des personnes, c’est pourquoi l’objectif ultime est de faire en sorte que des robots les manipulent à la place.