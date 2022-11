Amazon veut revoir votre sommeil. (Non merci.)

Existe-t-il une technologie plus ironique que le suivi du sommeil ? Les entreprises technologiques affirment que leurs appareils portables et leurs applications qui étudient votre corps pendant que vous dormez peuvent vous aider à mieux dormir. Mais de nombreux experts du sommeil, et les entreprises elles-mêmes, disent que la technologie elle-même est à blâmer lorsque vous ne dormez pas bien.

Nos smartphones et nos applications de réseaux sociaux très éclairés créent des distractions qui peuvent nous empêcher de dormir et contribuer à un mauvais sommeil. Ainsi, l’un des conseils les plus courants que vous lirez pour mieux dormir, y compris dans les applications de suivi du sommeil, est d’arrêter d’utiliser la technologie quelques heures avant le coucher.

Alors pourquoi ajoutons-nous plus de technologie à notre routine de sommeil ?

La dernière tentative pour résoudre le problème du sommeil vient d’Amazon. La semaine dernière, la société a commencé à vendre les 140 $ Halo Montée, un réveil en forme d’anneau avec un suivi du sommeil intégré. Il utilise des capteurs de mouvement pour étudier vos mouvements et vos habitudes respiratoires afin d’évaluer votre sommeil. Pour vous réveiller, l’appareil comprend une lumière qui peut être programmée pour devenir progressivement plus lumineuse.

Dans l’espoir de résoudre mes propres problèmes de sommeil, je teste depuis plusieurs années la technologie de suivi du sommeil, y compris les produits fabriqués par Fitbit et Oura et les applications disponibles pour l’Apple Watch. Je me suis senti déçu à plusieurs reprises parce que les données recueillies à partir des appareils ont simplement confirmé que je me reposais mal et m’ont parfois rendu encore plus anxieux à ce sujet.