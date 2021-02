Amazon veut fabriquer des gadgets intelligents, mais ne le fera pas si vous n’êtes pas enthousiaste

Amazon a sa propre vision du concept de financement participatif, qui pourrait déterminer si certains gadgets intelligents intéressants qu’il souhaite fabriquer verront un jour le jour. Le programme s’appelle Build It, et l’idée est simple: si suffisamment de personnes manifestent de l’intérêt et précommandent un gadget, Amazon le fabriquera et le vendra. Sinon, l’idée sera mise de côté, et nous pourrons tous le regretter plus tard. Les trois premiers gadgets intelligents à l’ordre du jour dans le cadre d’Amazon Build It sont une horloge à coucou intelligente, une balance de nutrition intelligente et une imprimante à notes autocollantes intelligentes. Les règles sont très claires. Précommandez celles que vous aimez, d’ici le 19 mars, sinon ces idées seront mises en veilleuse. Que se passe-t-il si vous ne précommandez pas maintenant mais que vous souhaitez acheter ces gadgets plus tard? Vous pouvez avoir la possibilité de les commander ultérieurement, pour un prix différent, en fonction des stocks et des disponibilités. L’idée d’Amazon est de promouvoir les éditions Day 1 de gadgets spéciaux, tout comme les lunettes intelligentes Echo Frames. Le crowdfunding est un bon moyen d’évaluer l’intérêt.

À l’heure actuelle, la plate-forme Amazon Build It se concentrera sur les idées de gadgets intelligents qui s’ajoutent à l’écosystème d’assistant virtuel Alexa. Malheureusement pour nous dans cette partie du monde, les précommandes Build It actuelles n’acceptent pas les commandes en provenance d’Inde et ne sont pas préparées pour l’expédition en Inde pour le moment, même si nous espérons que cela changera bientôt. Amazon indique très clairement que les produits entreront en production si seul l’objectif de précommande est atteint. Sinon, et que vous avez déjà reçu votre précommande, vous ne serez pas du tout facturé. «Nous partagerons quelques-uns de nos concepts préférés pour de nouveaux appareils passionnants qui fonctionnent avec Alexa. Pour un temps limité seulement, vous pouvez pré-commander ceux que vous voulez pour avoir une chance de les rendre réels. Si un article atteint son objectif de précommande à une certaine date, nous le construirons et vous serez parmi les premiers à l’obtenir », déclare Amazon.

L’horloge intelligente à coucou est au prix de 79,99 $ et apporte le charme du vieux monde d’un oiseau coucou mécanique qui sort de l’horloge, ainsi que la connectivité avec l’assistant virtuel Amazon Alexa, les haut-parleurs intégrés ainsi que les minuteries. Cela peut être placé sur une étagère ou monté sur un mur, auquel cas vous aurez le pendule en option qui peut également être installé. Contrairement aux horloges à coucou de l’ancien monde, cela peut être réglé pour couper le son à des heures ou à des intervalles spécifiques de la journée et pourrait être très pratique pour faire remarquer les minuteries.

L’imprimante Smart Sticky Note facilite l’appel de l’imprimante pour une impression. Amazon dit que cela utilise la technologie d’impression thermique et cela signifie qu’il n’aura jamais besoin de recharges d’encre ou de toner. Juste des rouleaux de papier. Vous pourrez envoyer des rappels, des tâches à faire, des listes de courses, etc. à l’imprimante et les imprimer rapidement pour les coller à votre poste de travail, au miroir de la salle de bain, etc. L’imprimante Smart Sticky Note est au prix de 89,99 $ pour les précommandes.

Enfin, l’échelle de nutrition intelligente se connecte également à l’écosystème Amazon Alexa que vous avez peut-être déjà à la maison et peut être un compagnon de cuisine dans votre cuisine. «Alexa, demande à Smart Scale combien de sucre il y a dans ces myrtilles» ou «Alexa, demande à Smart Scale de peser 200 calories de myrtilles» sont deux scénarios potentiels qu’Amazon illustre. Cela vous donnera également accès à des milliers d’ingrédients et d’aliments en fonction du poids. L’échelle de nutrition intelligente est au prix de 34,99 $ pour les précommandes.