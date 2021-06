Amazon veut beaucoup de nouvelles lois

Nous savons que les entreprises font pression pour ou contre les lois qui sont bonnes pour leurs résultats. Mais lorsque les entreprises disent qu’elles soutiennent des politiques qui, selon elles, peuvent aider tout le monde, consacrent-elles le même argent et la même force à ces efforts ? (Et devraient-ils?)

Certaines de ces politiques pourraient faire une réelle différence dans la vie des gens. Mon souci est qu’Amazon puisse vouloir féliciter le public et les décideurs politiques pour avoir soutenu ces lois, mais qu’il ne fera pas le travail concerté et soutenu requis pour avoir un impact réel – sauf lorsqu’il aide directement Amazon.

Amazon est sur une lancée suggérant de grands changements aux lois américaines. Cela pourrait être formidable pour de nombreux Américains et pour le pays, ou cela pourrait être principalement une conversation.

Emily Stewart, écrire pour Vox’s Recode, a récemment posé des questions similaires à toutes les entreprises, y compris les géants de la technologie. Mais peut-être devrions-nous maintenir les superstars de la technologie à un niveau encore plus élevé en raison de leur pouvoir sur nos vies et de leur influence sur les décideurs et la perception du public.

La pression des entreprises ne peut pas nuire pour pousser un Congrès souvent bloqué ou lent à adopter des lois. Les organisations syndicales réclament un salaire minimum de 15 $ depuis des années. Il est possible que le plaidoyer d’Amazon soit encore plus efficace pour rallier le soutien du public et changer la loi. Idem pour les promotions incessantes de Facebook sur son soutien aux réglementations Internet américaines révisées.

Ces entreprises ont le mérite d’avoir résolu de gros problèmes, mais ce qui compte, c’est qu’elles vont jusqu’au bout. Comme l’a écrit Stewart, « les gestes vagues de la part des entreprises et des dirigeants sont un moyen d’aplanir les vrais problèmes politiques et sociaux et de détourner un examen minutieux mérité ».

Un épisode du passé d’Amazon invite également au scepticisme quant à ses motivations dans les batailles politiques. Pendant des années, l’entreprise a proclamé haut et fort son soutien à une taxe de vente nationale aux Etats-Unis. Amazon savait qu’une taxe de vente nationale était très probablement un échec au Congrès. Mais la position d’Amazon a aidé dans sa lutte contre les lois des États pour collecter les taxes de vente sur les achats en ligne.

Une taxe de vente nationale n’a jamais existé. Il y a une dizaine d’années, Amazon a commencé à trouver des compromis avec les États pour appliquer des taxes de vente. À ce moment-là, l’entreprise avait bénéficié d’années d’avantages de prix par rapport aux détaillants conventionnels.