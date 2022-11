Amazon vante des ventes record pendant le week-end de magasinage des Fêtes

Amazone a déclaré mercredi qu’il a enregistré des ventes record entre Thanksgiving Day et Cyber ​​​​Monday, ajoutant à ce qui a été une solide performance pour de nombreux détaillants jusqu’à présent cette saison de magasinage des Fêtes.

L’entreprise a dit le week-end de magasinage des Fêtes a été le “plus grand de tous les temps”, les consommateurs ayant acheté des centaines de millions de produits au cours de la période. Les Apple AirPods et les appareils de marque Amazon tels que les haut-parleurs intelligents Echo Dot et les clés de diffusion Fire TV figuraient parmi les articles les plus vendus. Il a déclaré que les vêtements Champion, les consoles Nintendo Switch et Hasbro Gaming Connect 4 étaient également des articles chauds.

Amazon n’a pas fourni de chiffres de vente pour le week-end de shopping de cinq jours, qui a tendance à être l’un de ses jours les plus chargés pendant la période des vacances. Les résultats du quatrième trimestre de la société, généralement publiés fin janvier ou début février, donneront à Wall Street une image plus complète de la saison des achats des Fêtes.

Les consommateurs ont dépensé 9,12 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à l’année dernière, tandis que les ventes en ligne du Cyber ​​​​Monday ont augmenté de 5,8 % pour atteindre 11,3 milliards de dollars, selon Adobe Analytics, qui suit 1 000 milliards de visites sur les sites Web de vente au détail et les ventes de 100 millions de produits.

Les attentes pour la saison des achats des fêtes de cette année avaient été ternes, de nombreux analystes prévoyant que les consommateurs seraient plus soucieux de leur budget en raison d’une inflation quasi record.

Mais jusqu’à présent, les chiffres d’Adobe et d’autres tiers suggèrent que les consommateurs ouvrent leur portefeuille et recherchent des offres, attirés par des remises importantes de la part des détaillants. Une enquête de la National Retail Federation publiée mardi a révélé qu’en moyenne, les consommateurs sont à peu près à mi-chemin de leurs achats de vacances, ce qui indique que davantage d’achats pourraient arriver dans les semaines à venir.

REGARDEZ: Le week-end de magasinage des Fêtes a vu 20 millions d’acheteurs de plus que l’année dernière, déclare Matt Shay, PDG de NRF