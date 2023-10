JEUDI 19 octobre 2023 (HealthDay News) – Bientôt, vous pourrez peut-être sortir sur votre porche et attendre que vos médicaments sur ordonnance tombent du ciel.

Mercredi, Amazon Pharmacy a annoncé qu’elle commençait à tester la livraison rapide de médicaments sur ordonnance par drones dans des endroits sélectionnés.

« On nous apprend dès les premiers jours de la faculté de médecine qu’il existe une fenêtre dorée qui compte en médecine clinique » Dr Vin Guptamédecin-chef d’Amazon Pharmacy, a déclaré dans une entreprise communiqué de presse. « C’est le temps qui s’écoule entre le moment où un patient ne se sent pas bien et le moment où il peut recevoir un traitement. Nous travaillons dur chez Amazon pour réduire considérablement la fenêtre dorée entre le diagnostic et le traitement, et la livraison par drone marque une avancée significative. Qu’il s’agisse d’une maladie infectieuse ou d’une maladie respiratoire, une intervention précoce peut être essentielle à l’amélioration des résultats pour les patients.

Bien que l’entreprise livre déjà certaines ordonnances en deux jours via Amazon Prime, la méthode de livraison par drone s’effectue en une heure, selon l’entreprise.

« Nos drones survolent le trafic, éliminant ainsi le temps supplémentaire que le colis d’un client pourrait passer en transit sur la route », a expliqué Calsee Hendrickson, directeur de la gestion des produits et des programmes chez Prime Air. « C’est la beauté de la livraison par drone, et les médicaments ont été la première chose que nos clients ont déclaré vouloir également être livrés rapidement par drone. La rapidité et la commodité figurent en tête de la liste de souhaits pour les achats de produits de santé.

Les clients de College Station, au Texas, sont les premiers à essayer le service, qui, selon Amazon, a déjà commencé.

Les drones sont programmés pour voler depuis une pharmacie sécurisée vers un centre de livraison, puis descendre jusqu’à 13 pieds à l’adresse d’un client et déposer le colis rembourré.

Les drones devraient voler jusqu’à 400 pieds. Le drone peut également vérifier que la zone est exempte d’enfants et d’animaux domestiques avant de laisser tomber le colis.

Plus de 500 médicaments seront ainsi disponibles, notamment des traitements contre la grippe et la pneumonie, a indiqué la société.

La société prévoit également d’ajouter un troisième site aux États-Unis et des villes en Italie et au Royaume-Uni à son système de livraison par drone d’ici la fin de 2024. Au même moment, la société introduira un nouveau drone appelé MK30. Ce drone est plus petit, plus silencieux et vole plus loin, le Presse associée signalé.