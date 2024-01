Amazon va racheter une participation dans Diamond Sports et Sinclair dans le cadre d’un règlement juridique – The Hollywood Reporter

Marlins de Miami

Avec l’aimable autorisation de Tim Nwachukwu/Getty Images

Diamond Sports Group, le plus grand opérateur américain de réseaux sportifs régionaux (RSN), a dévoilé mercredi un soi-disant accord de soutien à la restructuration (RSA) avec ses créanciers, affirmant qu’il « fournit un cadre pour un plan de réorganisation qui permettrait à Diamond de sortir de la crise ». faillite en tant qu’entreprise en activité et poursuivre ses opérations. Dans le cadre de ce cadre, Amazon réalisera un investissement minoritaire dans l’entreprise, dont les détails n’ont pas été immédiatement divulgués, et deviendra son partenaire de streaming, tandis que le géant de la chaîne de télévision et société mère de Diamond, Sinclair, versera 495 millions de dollars en espèces à l’entreprise pour régler le litige. .

Le RSA comprend également la promesse de certains créanciers de fournir 450 millions de dollars de financement pour soutenir les opérations de Diamond alors qu’elle finalise un plan de réorganisation pour sortir de la faillite du chapitre 11 et rembourser 350 millions de dollars de dette existante.

Diamond exploite 19 RSN sous la marque Bally Sports, avec des matchs de plus de la moitié de toutes les équipes de la MLB, de la NBA et de la LNH.

L’accord de principe avec Sinclair vise « à régler le litige en cours entre les sociétés et les autres défendeurs nommés », a déclaré Diamond. Dans le cadre de ce contrat, Sinclair fournira également « des services continus de gestion et de transition pour soutenir la réorganisation de Diamond et la séparation des opérations de Sinclair », a-t-il souligné. “Dans le cadre du RSA, le produit du règlement Sinclair sera utilisé pour soutenir le plan de réorganisation et financer les distributions à certains créanciers.”

Sinclair a déclaré que le règlement appelle au « retrait par Diamond de son litige de 1,5 milliard de dollars contre Sinclair et tous les autres défendeurs, ainsi qu’à la satisfaction complète et définitive et à la libération de toutes les réclamations dans ce litige contre tous les défendeurs, y compris Sinclair et ses filiales ». Il a déclaré que le paiement de 495 millions de dollars devrait entraîner un coût net pour Sinclair d’environ 250 à 325 millions de dollars « après avoir pris en compte les avantages fiscaux correspondants, les paiements supplémentaires en vertu d’accords de services de gestion avec Sinclair Television Group et d’autres actifs et la valeur à recevoir par Sinclair. en rapport avec le règlement.

Pendant ce temps, Amazon est sur le point de conclure un accord commercial pour fournir un accès aux services de Diamond via Prime Video, faisant de ce dernier « le principal partenaire de Diamond par lequel les clients pourront acheter un accès direct au consommateur (DTC) pour diffuser les chaînes Diamond locales ». “, a déclaré l’entreprise. “Les clients pourront accéder à tout le contenu DTC local, y compris les matchs en direct de la MLB, de la NBA et de la LNH, ainsi que la programmation d’avant et d’après-match, pour les équipes pour lesquelles Diamond conserve les droits DTC, via les chaînes Prime Video.” Les détails concernant les prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.

De plus, Diamond a déclaré qu’il continuerait à collaborer avec ses partenaires de distribution existants pour diffuser son contenu MLB, NBA et NHL.

Le RSA de Diamond fait partie de ses plus grands groupes de créanciers, dont plus de 85 pour cent des détenteurs de dettes de premier rang de la société, plus de 50 pour cent de ses détenteurs de dettes de deuxième rang et plus de 66 pour cent de détenteurs d’obligations non garanties.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de restructuration global qui fournit un cadre détaillé pour un plan de réorganisation et un nouveau financement substantiel qui permettra à Diamond d’opérer et de prospérer au-delà de 2024 », a déclaré David Preschlack, PDG de Diamond. « Nous sommes reconnaissants du soutien d’Amazon et d’un groupe de nos plus grands créanciers qui croient clairement au potentiel de création de valeur de cette entreprise. L’objectif à court terme de Diamond sera de mettre en œuvre le RSA et de sortir de la faillite en tant qu’entreprise en activité.