Amazon va passer au modèle de niveau publicitaire par défaut pour Prime Video

Les utilisateurs d’Amazon Prime Video verront des publicités sur des émissions et des films à partir du début de l’année prochaine, à moins qu’ils ne s’abonnent à un niveau sans publicité qui coûterait plus cher, a déclaré vendredi le géant de la technologie.

La société a déclaré que les publicités seraient lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024, suivies par la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie plus tard dans l’année.

« Pour continuer à investir dans du contenu attrayant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités limitées », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous visons à diffuser beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en streaming. »

La décision d’Amazon fait suite à des déploiements similaires par ses rivaux Netflix et Walt Disney, et au Canada, Crave.

L’industrie du streaming est confrontée à un ralentissement des nouvelles inscriptions, les abonnés aux prises avec une inflation et des taux d’intérêt élevés réduisant leurs dépenses de divertissement et autres dépenses discrétionnaires.

Amazon déploiera un niveau d’abonnement sans publicité pour 2,99 $ supplémentaires par mois pour les membres US Prime. La société a ajouté qu’elle partagerait ultérieurement les prix avec d’autres pays.

L’abonnement Prime aux États-Unis coûte actuellement 14,99 $ par mois ou 139 $ par an, et 9,99 $ par mois et 99,99 $ par an pour les Canadiens.

Amazon a déclaré que le contenu d’événements en direct tels que les sports continuera à inclure de la publicité même si l’abonné a payé pour le forfait sans publicité. Son offre sportive phare aux États-Unis – le football de la NFL le jeudi soir – est plutôt diffusée au Canada via les propriétés de Bell Média et via le service de diffusion en continu DAZN, qui incluent tous deux des publicités pendant les matchs.