Amazon va ouvrir une usine de satellites Internet à Kuiper

Amazone a dit Jeudi, il ouvrira une nouvelle usine dans une banlieue de Seattle pour construire des satellites pour le projet Kuiper.

Le projet Kuiper, dévoilé en 2019, est le plan d’Amazon visant à construire un réseau de 3 236 satellites en orbite terrestre basse pour fournir un Internet haut débit à haut débit. Amazon a franchi une étape clé en 2020 lorsque la Federal Communications Commission a autorisé le système Internet par satellite.

Afin d’atteindre son objectif de mettre plus de 3 000 satellites en orbite, Amazon devra construire un à trois satellites “chaque jour, peut-être même un peu plus que cela”, a déclaré le chef des appareils d’Amazon, Dave Limp, dans une interview avec Le Washington Post jeudi.

“Nous devons construire des capacités de fabrication qui ressemblent davantage à l’électronique grand public ou aux automobiles et moins à l’industrie spatiale traditionnelle”, a déclaré Limp.

Bien qu’Amazon n’ait pas précisé quand la campagne de lancement de Kuiper commencera, les règles de la FCC exigent que l’entreprise déploie la moitié de ses satellites prévus dans les six ans, soit environ 1 600 en orbite d’ici juillet 2026.

Amazon a déclaré qu’il prévoyait d’investir plus de 10 milliards de dollars dans la construction du projet Kuiper, et il dispose déjà d’un centre de recherche et développement de 219 000 pieds carrés basé à Redmond, Washington. Le site de Redmond a développé des prototypes et aidé à la production de satellites commerciaux, “mais pour concrétiser notre vision du projet, nous devons opérer à une échelle beaucoup plus grande”, a déclaré Amazon.

La nouvelle usine de 172 000 pieds carrés sera située dans la ville voisine de Kirkland, Washington. Il devrait créer plus de 200 emplois dans la région de Puget Sound, a indiqué la société.

La capacité supplémentaire de l’usine permettra à Amazon d’entrer dans la deuxième phase de son processus de fabrication, a déclaré Limp.

Depuis qu’il a reçu l’approbation de la FCC, Amazon a intensifié ses travaux sur ses deux premiers prototypes de satellites, appelés KuiperSat-1 et KuiperSat-2.

Amazon a déclaré en novembre 2021 qu’il espérait lancer ces prototypes avec ABL Space sur sa fusée RS1 fin 2022. Mais plus tôt ce mois-ci, Amazon a déclaré que United Launch Alliance transporterait les satellites lors de leur premier vol, retardant le lancement au début de l’année prochaine.

Limp a déclaré jeudi qu’Amazon avait commencé l’intégration et l’assemblage final de ses deux premiers prototypes de satellites, ajoutant qu’ils “devraient être terminés d’ici la fin du quatrième trimestre”.

– Michael Sheetz de CNBC a contribué à ce rapport.

REGARDEZ: Comment le projet Kuiper d’Amazon s’attaque à l’Internet par satellite Starlink de SpaceX