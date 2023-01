Amazon va licencier plus de 18 000 employés, déclare le PDG

Amazon prévoit de supprimer plus de 18 000 emplois dans le cadre d’une réduction d’effectifs révélée en novembre, a annoncé mercredi le détaillant en ligne.

Les licenciements affecteront plusieurs divisions, mais la majorité concerne les ressources humaines et les activités de vente au détail de l’entreprise. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré dans un article de blog mercredi que les employés concernés seront avisés d’ici le 18 janvier.

“Amazon a résisté à des économies incertaines et difficiles dans le passé, et nous continuerons à le faire”, a écrit Jassy dans le post.

En novembre, lorsque Jassy a annoncé que l’entreprise avait commencé à réduire ses effectifs, Amazon n’a pas révélé combien d’emplois seraient supprimés, mais le consensus général était qu’environ 10 000 postes seraient supprimés. Jassy a également déclaré à l’époque que les coupes se poursuivraient jusqu’en 2023.

Amazon était déjà le Goliath du e-commerce américain avant la pandémie. Avec le boom des achats en ligne, alimenté d’abord par les fermetures, puis par les fonds de relance, les bénéfices de l’entreprise ont grimpé en flèche pendant plus d’un an. Il a procédé à une frénésie d’embauche, doublant ses rangs de un peu moins de 800 000 employés fin 2019 pour plus de 1,6 million d’ici fin 2021.

Puis, au milieu de 2022, la croissance d’Amazon s’est arrêtée et elle a enregistré sa première perte en sept ans au début de 2022.

Jassy a déclaré en novembre que le processus de réduction des effectifs était compliqué par la “pointe difficile” dans laquelle se trouve l’économie, ainsi que par le fait qu’Amazon a rapidement embauché des employés ces dernières années. L’entreprise a commencé à réduire ses effectifs dans un certain nombre de domaines, avant même la série de licenciements et de rachats de novembre.

Au cours des derniers mois, Jassy a interrompu les tests sur Amazon Scout, l’initiative de livraison robotique à domicile de l’entreprise. Il est aussi fermé l’Amazon Care service de télésanté et de soins infirmiers, ainsi que Fabric.com, un détaillant de tissus en ligne de longue date. Amazon a imposé un gel des embauches pour les petites équipes en septembre, suivi d’un gel à l’échelle de l’entreprise plus tôt ce mois-ci.

Les licenciements chez Amazon reflètent les turbulences auxquelles est confrontée l’industrie technologique. Twitter, Microsoft, Méta et Google ont également licencié des milliers de travailleurs ces derniers mois.