Amazon va introduire des publicités dans Prime Video en 2024

Amazon intégrera des publicités dans son service de streaming Prime Video l’année prochaine, la société annoncé vendredi. Le déploiement débutera auprès des clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne début 2024, et la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie suivront plus tard dans l’année. La nouvelle fait suite à un mois de juin rapport du Wall Street Journal que le géant de la vente au détail avait discuté des moyens d’introduire des publicités sur sa plateforme.

Amazon affirme que Prime Video aura un nombre limité de publicités et a expliqué qu’il y aura « beaucoup moins de publicités que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en streaming ». Cependant, les téléspectateurs aux États-Unis qui souhaitent vivre une expérience sans publicité peuvent choisir de payer 3 $ par mois, et une option sans publicité sera proposée ultérieurement pour d’autres pays.

Les abonnés actuels seront informés du déploiement de la publicité sur Prime Video dans les semaines précédant le lancement. La société a ajouté qu’il n’était pas prévu d’augmenter le prix actuel des abonnements Prime en 2024.

Prime Video comprend des émissions de télévision et des films originaux créés par Amazon Studios ainsi que des centaines d’autres titres que vous pouvez diffuser dans le cadre de votre abonnement. Les abonnés Prime Video peuvent également ajouter des abonnements à Max, Paramount Plus, Starz et plusieurs autres chaînes pour un coût mensuel supplémentaire. Il existe également des films et des émissions que vous pouvez louer ou acheter sur la plateforme.

Prime Video est inclus dans un abonnement Amazon Prime, qui coûte 15 $ par mois ou 139 $ par an, ou disponible sous forme d’abonnement autonome pour 9 $ par mois. L’examen de Prime Video par CNET indique qu’il s’agit d’un « avantage inclus vraiment génial » avec un abonnement Prime, mais qu’il s’agit d’un service autonome plus faible par rapport à d’autres options comme Netflix et Hulu.

Netflix et Disney Plus ont tous deux introduit des niveaux financés par la publicité dans leurs services l’année dernière, rejoignant la plupart des autres grands services de streaming, comme Max (anciennement HBO Max) et Hulu, qui proposent un plan avec publicité. Paramount Plus et Peacock se situent dans le bas de gamme, avec des forfaits financés par la publicité commençant à 6 $ par mois, tandis que Max se situe dans le haut de gamme, avec son forfait financé par la publicité coûtant 10 $ par mois.

Amazon a de l’expérience en matière de streaming financé par la publicité, via Amazon Freevee. Le service de streaming, qui était auparavant IMDb TV, ne nécessite pas d’abonnement payant et est pris en charge par des publicités limitées. Il comprend un mélange d’originaux Amazon et Freevee ainsi que d’autres films et émissions. Il existe également une chaîne Freevee pour Prime Video.

Vous ne savez pas quel service de streaming vous convient le mieux ? CNET a classé tous les principaux services de streaming et peut vous aider à trouver le meilleur service de streaming TV en direct ou le meilleur service de streaming TV gratuit.