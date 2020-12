En 2021, Amazon est sur le point de relever un défi renouvelé de la part de groupes qu’elle a longtemps combattus: les syndicats. Dynamisés par les protestations dans les entrepôts américains d’Amazon et par une administration plus favorable aux travailleurs, les syndicats font campagne auprès du plus grand détaillant en ligne du monde pour voir si ses employés d’entrepôt ou d’épicerie souhaitent rejoindre leurs rangs. Un test majeur est prévu au début de l’année prochaine lorsque les travailleurs d’un entrepôt décident de se syndiquer. L’entreprise n’a pas fait face à une élection syndicale aux États-Unis depuis 2014, et un vote «oui» serait le premier pour une installation américaine d’Amazonie.

Amazon, le deuxième employeur privé américain derrière Walmart, a déclaré aux travailleurs qu’il offrait déjà la promesse des syndicats en matière de rémunération et d’avantages sociaux et a formé des gestionnaires à repérer les activités de syndicalisation. Son opération en France donne un aperçu de ce que l’entreprise éviterait: des syndicats forts y ont précipité une fermeture d’un mois de ses entrepôts cette année. Le vote à venir concerne les associés du centre de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama; ils détermineront s’il convient d’adhérer au Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins (RWDSU). Le comité organisateur a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, partagé les cartes d’autorisation des syndicats et collecté suffisamment pour organiser l’élection.

Cette semaine et dernière, le RWDSU et Amazon ont négocié les conditions des élections. Mardi, ils ont accepté d’avoir des travailleurs saisonniers dans l’unité de négociation, ainsi que des assistants de processus, dont le syndicat avait interrogé l’inclusion pour leur autorité de surveillance, selon les audiences électorales présidées par une commission gouvernementale du travail. Ce conseil fixera la date des élections. Plus la taille de l’unité de négociation est grande – qui devrait maintenant dépasser 5 700 voix – plus le syndicat a besoin de votes pour gagner.

Dans un communiqué, Amazon a déclaré: « Nous ne pensons pas que ce groupe représente la majorité des opinions de nos employés. Nos employés choisissent de travailler chez Amazon parce que nous offrons certains des meilleurs emplois disponibles partout où nous embauchons. » Le salaire moyen à l’installation de Bessemer est de 15,30 dollars de l’heure, et les emplois s’accompagnent de prestations de santé et de retraite, selon le journal. Le précédent montre que le RWDSU fait face à une bataille difficile. L’adhésion syndicale est tombée à 10% de la main-d’œuvre éligible en 2019, contre 20% en 1983, a rapporté le Bureau of Labor Statistics des États-Unis en janvier. Les employés de l’installation de l’Alabama n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue.

VOTRE PASSERAIT

Les travailleurs d’Amazon s’organisent également ailleurs. Alexander Collias, caissier de la filiale d’Amazon Whole Foods, a déclaré qu’il avait participé à des débrayages parce que la pandémie avait mis la santé des travailleurs en danger et il affirme que la direction a balayé les autres préoccupations. «Nous sommes vraiment extrêmement pro-syndicaux», a-t-il déclaré à propos de son magasin Whole Foods à Portland. « Si nous avions un vote aujourd’hui, je pense qu’il passerait. »

Courtenay Brown, assistante de processus dans un entrepôt d’Amazon dans le New Jersey, a déclaré que le travail avait été multiplié par 10 dans son immeuble pendant la pandémie et que ses collègues étaient tombés malades. Elle a donc commencé à diffuser des pétitions liées au travail via Facebook. «Nous devons pouvoir nous faire entendre», a déclaré Brown, 30 ans, ajoutant qu’elle était neutre quant à l’impact qu’un syndicat pourrait avoir dans son établissement. Reuters a été présenté à Brown et à Collias via des groupes pro-syndicaux faisant campagne sur Amazon. L’un d’eux était Whole Worker, un groupe d’employés actuels et anciens de Whole Foods cherchant à organiser la chaîne d’épicerie.

Sa stratégie consiste à concentrer ses efforts de sensibilisation et d’actions dans la demi-douzaine de magasins Whole Foods, notamment à Portland et à Wauwatosa, dans le Wisconsin, où il a déjà obtenu un soutien majoritaire du personnel, a déclaré Katie Doan, l’une des directrices du groupe. «Nous préférons nous concentrer sur les petits magasins ici et là qui vont certainement se syndiquer pleinement, plutôt que d’échouer à l’échelle nationale», a déclaré Doan, qui a travaillé pour Whole Foods en Californie jusqu’au début de cette année. De même, des représentants de la United Food and Commercial Workers International ont contacté le personnel de Whole Foods pour discuter de la syndicalisation, de la prime de risque et d’autres problèmes, selon des entretiens et des copies de la communication partagée avec Reuters.

Les syndicats de la région de Seattle rencontrent également des travailleurs de la technologie d’Amazon, a déclaré leur chef de coalition. Une section locale aide les dénonciateurs d’entreprises licenciés par Amazon à contester leur licenciement comme une violation du droit du travail américain, selon un dossier public obtenu par Reuters. Amazon a déclaré qu’il soutenait le droit des travailleurs de critiquer l’entreprise, mais que les employés en question avaient violé les politiques internes. Les militants syndicaux affirment que l’administration du président Joe Biden est sur le point de contribuer aux efforts des syndicats, rendant le Conseil national des relations du travail des États-Unis moins redevable aux intérêts des entreprises et soutenant la loi sur la protection du droit d’organisation (PRO).

Ce projet de loi a été adopté à la Chambre des États-Unis en février et ajouterait des sanctions aux entreprises qui entravent l’organisation; L’approbation du Sénat est loin d’être garantie. Son adoption contribuerait à uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs, a déclaré Stuart Appelbaum, président de la RWDSU dont le Conseil Mid-Sud est à l’origine de la campagne syndicale en Alabama. « Avec un changement d’administration, les travailleurs d’Amazon auront de bien meilleures chances de se rassembler, » il a dit.