Amazon va facturer des frais de livraison sur les commandes d’épicerie fraîche de moins de 150 $

Amazone commencera à facturer des frais de livraison pour les commandes d’épicerie fraîche inférieures à 150 $, ce qui, selon lui, contribuera à maintenir les prix bas de ses services.

À partir du 28 février, les membres Prime qui souhaitent être livrés à domicile par Amazon Fresh encourront des frais de livraison de 9,95 $ pour les commandes de moins de 50 $, tandis que les commandes entre 50 $ et 100 $ comprendront des frais de livraison de 6,95 $, et les commandes entre 100 $ et 150 $ entraîneront des frais de livraison de 3,95 $. , a déclaré la société dans une note aux clients consultée par CNBC. Seuls les membres Prime peuvent utiliser le service de livraison, bien que n’importe qui puisse faire ses courses dans une épicerie Amazon Fresh.

Amazone précédemment garanti membres de son service Prime de 139 $ par an, livraison gratuite sur les commandes fraîches de plus de 35 $.

“Ces frais de service aideront à maintenir les prix bas dans nos épiceries en ligne et physiques, car nous couvrons mieux les frais de livraison de l’épicerie et continuons à offrir une expérience de livraison cohérente, rapide et de haute qualité”, indique l’avis.

Cette décision intervient alors que le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​s’est lancé dans un examen approfondi des dépenses de l’entreprise dans un contexte de ralentissement des ventes et de détérioration des perspectives économiques. Amazon envisage de licencier 18 000 employés, de geler l’embauche de ses effectifs et de suspendre ou d’annuler certains projets tels qu’un robot de trottoir et un service de télésanté.

Amazon a précédemment recalibré son approche des livraisons d’épicerie en ligne, une activité notoirement difficile du point de vue des coûts et de l’efficacité. En 2021, Amazon ajoutée des frais de service de 10 $ pour les commandes de livraison Whole Foods aux membres Prime, après les avoir précédemment offerts sans frais supplémentaires.

