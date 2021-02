Amazon va fabriquer un Fire TV Stick localement en Inde

Dans un communiqué de blog officiel, Amazon India a confirmé qu’il commencerait la production locale de son Fire TV Stick dans le cadre de l’initiative « Make in India ». Les sticks de streaming seront fabriqués par Cloud Network Technology (filiale de Foxconn) dans la ville de Chennai, dans l’est de l’Inde d’ici la fin de cette année. Cela marque une étape importante pour Amazon car la première fois qu’elle produirait son propre matériel en Inde.







Amazon Fire TV Stick (à gauche) et Fire TV Stick Lite (à droite)

Les derniers ajouts à la gamme Fire TV Stick ont ​​été annoncés en septembre avec le Fire TV Stick et le TV Stick Lite. On ne sait toujours pas quels modèles seront produits localement en Inde. Commentant la nouvelle, Amit Agarwal (SVP et responsable d’Amazon Inde) a expliqué que le nouveau programme de fabrication répondra aux demandes des clients indiens et qu’Amazon continuera à augmenter sa capacité dans d’autres villes en fonction de la demande.

Nous sommes ravis d’annoncer notre première ligne de fabrication d’appareils en Inde et de contribuer à la #MakeInIndia initiative. Cette volonté: Stimuler l’innovation industrielle indienne 🤝

Stimuler la croissance économique 📈

Créer des emplois 💼https: //t.co/qrgt0tqVSa@GoI_MeitY @PMOIndia @Chetankrishna – Amazon India News (@AmazonNews_IN) 16 février 2021

En outre, Agarwal a confirmé l’engagement d’Amazon dans le programme «Make in India» et sa promesse d’investir plus d’un milliard de dollars (100 crore INR) dans la numérisation de 10 millions de petites et moyennes entreprises en Inde et la création simultanée d’un million d’emplois d’ici 2025.

La source