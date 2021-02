Amazon va fabriquer des appareils Fire TV en Inde pour promouvoir la campagne Atmanirbhar Bharat

Amazon a annoncé aujourd’hui qu’il commencerait à fabriquer son appareil de streaming TV, y compris le Fire TV Stick en Inde cette année, via une unité du fabricant sous contrat taïwanais Foxconn. Le Fire TV Stick sera fabriqué par la filiale de Foxconn Cloud Network Technology dans la ville méridionale de Chennai, marquant la première incursion d’Amazon dans la fabrication de l’un de ses appareils en Inde. Amazon a déclaré que des centaines de milliers de Fire TV Sticks seraient produits chaque année, ce qui l’aiderait à répondre aux demandes des clients indiens.

«Amazon évaluera en permanence la capacité d’évolutivité vers d’autres marchés / villes en fonction de la demande intérieure», a déclaré la société dans un article de blog. Le lancement de l’entreprise de télécommunications du conglomérat Reliance, Jio, en 2016, a ouvert une ère de tarifs de données bon marché en Inde, contribuant à la croissance des services de streaming vidéo et audio tels que Prime Video d’Amazon et Netflix. Cela a créé un marché pour les appareils de streaming tels que la clé Fire.

La décision d’Amazon, basée à Seattle, à Washington, de fabriquer l’appareil en Inde coïncide avec la grande impulsion politique du Premier ministre Narendra Modi pour faire du pays une plaque tournante de la fabrication électronique afin de rivaliser avec d’autres pays asiatiques tels que la Chine et Taiwan, et de créer des emplois.

La campagne de fabrication locale de New Delhi a attiré les fabricants d’iPhone Foxconn et Wistron à se développer en Inde, et un autre fabricant sous contrat clé Pegatron a également établi une base dans le pays. Il a également aidé l’Inde à devenir le deuxième plus grand fabricant de mobiles au monde.