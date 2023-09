Amazon va déployer des publicités sur Prime Video en 2024 | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Amazon va déployer des publicités sur Prime Video en 2024

Amazon diffuse déjà des publicités sur le contenu d’événements en direct tels que l’émission Thursday Night Football de la NFL, une pratique qui se poursuivra même si l’abonné a payé pour le forfait sans publicité, a indiqué la société.

Amazon Prime Video rejoindra l’année prochaine ses concurrents du streaming pour déployer des publicités et introduire un niveau sans publicité plus cher, alors que l’industrie est aux prises avec un ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés depuis la pandémie.

Le géant américain de la technologie a annoncé vendredi que des publicités seraient lancées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024, suivies par la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie plus tard dans l’année.

Le niveau sans publicité d'Amazon coûtera 2,99 dollars supplémentaires par mois aux États-Unis, où un abonnement Prime coûte actuellement 14,99 dollars par mois, soit 139 dollars par an. Les prix pour les autres pays seront partagés ultérieurement, a indiqué la société. Netflix et Walt Disney ont également mis en place des mesures similaires, espérant qu'une augmentation des revenus publicitaires compenserait le ralentissement des ajouts d'abonnés. Cependant, la croissance a été lente pour les forfaits financés par la publicité. Pour augmenter les abonnements à ce niveau, Netflix a abandonné son forfait de base sans publicité aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que Disney a augmenté les prix de ses niveaux sans publicité. Amazon diffuse déjà des publicités sur le contenu d'événements en direct tels que l'émission Thursday Night Football de la NFL, une pratique qui se poursuivra même si l'abonné a payé pour le forfait sans publicité, a indiqué la société.

