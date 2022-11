Amazon va dépenser 1 milliard de dollars en sorties en salles, augmentant les stocks de cinéma

Les actions des cinémas ont augmenté mercredi après qu’un rapport a déclaré Amazone prévoit de dépenser 1 milliard de dollars par an pour les sorties de films en salles.

La société de technologie prévoit de réaliser entre 12 et 15 films pour les salles de cinéma chaque année, Bloomberg a rapporté, citant des personnes proches du dossier. Un plus petit nombre de films seront produits en 2023 à mesure qu’Amazon augmentera sa production, selon le rapport.

Cinémark a bondi de 9 % sur l’actualité, avec IMAX en hausse de 6 % et AMC en hausse de 5 %.

Amazon a refusé de commenter.

Amazon a approfondi ses investissements dans le contenu original au fil des ans grâce à son unité de streaming Prime Video, ainsi qu’à ses studios de cinéma et de télévision. L’entreprise dépensé 13 milliards de dollars de contenu pour ses services de streaming vidéo et musical l’année dernière, contre 11 milliards de dollars en 2020, car il semble rester compétitif dans le paysage médiatique encombré.

Plus tôt cette année, l’e-commerçant a renforcé ses ambitions médiatiques en rachetant le légendaire cinéaste MGM Studios pour 8,45 milliards de dollars.

Le fondateur et président exécutif d’Amazon, Jeff Bezos, n’a pas caché son désir de développer les activités médiatiques de l’entreprise, et il pense depuis longtemps que cela peut aider à générer des abonnements Prime et des achats supplémentaires sur son site de commerce électronique principal.

Amazon a sorti des films dans les salles dans le passé. Ce créé les deux premiers épisodes de sa série Lord of the Rings dans les cinémas pour une fenêtre limitée, et sa comédie de 2017 “The Big Sick” a été projetée dans les salles. Mais la société a surtout lancé son contenu original directement sur le service Prime Video.

Alors qu’un investissement annuel de 1 milliard de dollars pour le développement de films se situe dans la partie inférieure de ce que les grands studios hollywoodiens dépensent chaque année, c’est un signe positif pour le secteur des salles de cinéma, qui a connu des difficultés à la suite de la pandémie.

Le public est revenu dans les cinémas, mais comme le pipeline de production était au point mort en 2020 et 2021, moins de films sont sortis dans les cinémas en 2022. Les films à succès continuent de générer des chiffres importants, parfois records, au box-office national, mais sans une liste régulière de nouveau contenu, l’ensemble de l’industrie reste nettement en deçà des niveaux prépandémiques.

Il y a eu environ un tiers moins de sorties à grande échelle – des films qui font leurs débuts dans plus de 2 000 salles – et cela signifie que le box-office global est également en baisse d’environ un tiers par rapport à 2019.

“Nous applaudissons certainement les créateurs de contenu lorsqu’ils décident de dépenser pour des films de qualité”, a déclaré Jeffrey Kaufman, directeur du contenu et vice-président senior du cinéma et du marketing chez Malco Theatres. “Mais à ce jour, aucune société de streaming ne s’est engagée dans un modèle de distribution théâtral robuste, y compris Amazon. Nous aimerions qu’un streamer soutienne l’espace théâtral avec des sorties de grande qualité.”

Déjà, 2023 devrait être une année plus forte au box-office national, car les niveaux de production sont revenus à la normale en 2022, mais les engagements supplémentaires d’Amazon en matière de films donnent à l’industrie un nouveau regain de confiance.