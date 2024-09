Amazon va commencer à embaucher des centaines de postes dans son centre de distribution de Cocoa avant les vacances

Amazon a révélé lundi son intention d’embaucher des centaines de travailleurs pour son nouveau centre de distribution à Cocoa, l’installation devant ouvrir avant la saison des achats des fêtes.

Depuis deux ans, l’entrepôt de Cocoa est vide bien qu’il soit terminé. Amazon a finalement annoncé le mois dernier son intention d’ouvrir d’ici fin 2024.

L’effort de recrutement est réalisé en collaboration avec la ville de Cocoa, qui s’associe à Amazon pour mettre en relation les résidents locaux avec les postes disponibles. L’entrepôt de Cocoa fait partie des nombreux autres projets d’Amazon en Floride, aux côtés des installations de Melbourne, Port St. Lucie, Jacksonville et Tampa. L’entreprise a investi plus de 36 milliards de dollars en Floride depuis 2010.

Surconstruction

Centre de distribution Amazon dans le comté de Brevard où des centaines de personnes seront embauchées.

Le centre de livraison d’Amazon de 202 044 pieds carrés situé au 3655 Grissom Parkway à Cocoa a reçu son certificat d’occupation de la mairie en décembre 2021. Cependant, Amazon.com Inc. a annoncé une perte financière de 3,84 milliards de dollars au premier trimestre 2022, imputant en partie la perte à la surcapacité de ses entrepôts et à une augmentation trop rapide des effectifs.

L’objectif du bâtiment semble désormais être atteint.

« La Floride est un endroit formidable où vivre et travailler, et nous sommes ravis de développer notre empreinte opérationnelle à Cocoa », a déclaré Sam Blatt, directeur du développement économique d’Amazon, dans une déclaration préparée.

Le maire de Cocoa, Michael C. Blake, a exprimé son enthousiasme quant à l’impact économique que la nouvelle installation d’Amazon aura sur la communauté.

« L’ouverture du centre de distribution Amazon de Cocoa stimulera l’économie de la communauté de Cocoa, en offrant des opportunités d’emploi substantielles à nos résidents, en stimulant la croissance économique et en renforçant la main-d’œuvre locale », a déclaré Blake. « Nous sommes ravis des diverses opportunités qui s’offriront à nos résidents pour construire une carrière qui leur permettra d’acquérir des compétences et une expérience précieuses dans un secteur dynamique et en pleine croissance. »

Des emplois Amazon arrivent officiellement à Cocoa

Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne sur amazon.com/flexiblejobs, les nouvelles offres d’emploi étant généralement publiées le vendredi soir après 19 heures, heure de l’Est. Les demandeurs d’emploi peuvent également s’inscrire pour recevoir des alertes en envoyant un SMS avec le mot « HIREME » au 31432 pour être informés des nouvelles offres.

Amazon affirme que les employés gagnent actuellement en moyenne plus de 20,50 dollars de l’heure dans ses réseaux de distribution et de transport, l’usine de Cocoa offrant un salaire de départ de 17 dollars de l’heure. La plupart des employés ont également accès à des avantages sociaux complets, notamment en matière de santé, de vision, de soins dentaires, de 401(k) avec cotisations de contrepartie de l’entreprise et jusqu’à 20 semaines de congé parental payé.

