Amazon va augmenter le coût de l’adhésion Prime au Royaume-Uni et en Europe

L’abonnement d’Amazon Prime offrira des cadeaux de dernière minute et diffusera des émissions originales comme Bons présages. Mais cela a un coût – un coût qui devrait augmenter à la mi-septembre au Royaume-Uni et en Europe.

Mardi, les clients Prime se sont réveillés avec un e-mail d’Amazon leur disant que l’adhésion Prime augmenterait jusqu’à 43%, selon le pays dans lequel ils vivent. La société a cité “l’augmentation de l’inflation et des coûts d’exploitation” comme raison de la hausse.

“C’est la première fois que nous modifions le prix de Prime au Royaume-Uni depuis 2014”, a déclaré Amazon dans son e-mail aux clients britanniques. “Pendant cette période, nous avons considérablement augmenté le nombre de produits disponibles avec une livraison Prime illimitée et rapide ; ajouté et étendu la livraison ultra-rapide d’épicerie fraîche ; et ajouté davantage de divertissement numérique de haute qualité, y compris la télévision, les films, la musique, les jeux et livres.”

Au Royaume-Uni, un abonnement mensuel augmentera de 12,5 %, passant de 8 £ (9,60 $) par mois à 9 £ (10,80 $) par mois. Si vous payez annuellement au Royaume-Uni, le coût augmentera de 20 %, passant de 79 £ (95 $) à 95 £ (114 $). Les clients en Espagne, en France et en Italie sont confrontés à des hausses de prix allant jusqu’à 43 %.

La décision d’Amazon d’augmenter les frais Prime arrive à un moment difficile pour de nombreuses personnes, qui ressentent déjà la pression due à l’inflation. Cela fait également suite à une hausse des prix pour les clients britanniques de Netflix en mars – le deuxième en 18 mois.

Le champion de la consommation Martin Lewis, fondateur de MoneySavingExpert.com, a recommandé dans un TikTok que les clients Prime mensuels passent à un paiement annuel avant la date limite du 15 septembre pour verrouiller le prix inférieur pour l’année prochaine, empêchant la hausse. Il a également recommandé que les clients annuels dont les abonnements seraient automatiquement renouvelés peu après le 15 septembre puissent annuler leur abonnement maintenant et commencer un nouvel abonnement avant la date à laquelle les prix devraient augmenter, repoussant à nouveau le paiement le plus cher pendant un an.