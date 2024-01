Amazon va acquérir une participation dans Diamond Sports dans le cadre d’une restructuration en cas de faillite

Diamond retire son procès pour fraude contre la société mère Sinclair, qui versera 495 millions de dollars à l’unité RSN

Diamond Sports Group a élaboré un plan pour sortir de la faillite et rester une entreprise en activité, aidé par un nouvel accord important de streaming avec Amazon.

Amazon s’est engagé à réaliser un investissement minoritaire dans Diamond Sports Group, l’un des plus grands opérateurs de réseaux sportifs régionaux (RSN) du pays, dans le cadre du plan de réorganisation de Diamond en cas de faillite, a annoncé mercredi la société RSN.

Selon les termes de l’investissement d’Amazon, le géant de la technologie conclura un accord commercial pour donner accès aux services de Diamond via Prime Video. Prime Video deviendra le principal partenaire de Diamond grâce auquel les clients pourront acheter un accès direct au consommateur pour diffuser les chaînes Diamond locales. Les clients pourront accéder à tout le contenu DTC local, y compris les matchs en direct de la MLB, de la NBA et de la LNH, ainsi que la programmation d’avant et d’après-match, pour les équipes pour lesquelles Diamond conserve les droits DTC, via les chaînes Prime Video. Des détails supplémentaires concernant les prix et la disponibilité seront annoncés à une date ultérieure.

En outre, Diamond a déclaré qu’elle « se réjouit de continuer à collaborer avec ses partenaires existants ». [pay TV] partenaires de distribution pour diffuser son contenu MLB, NBA et NHL.

Les réseaux sportifs régionaux de Diamond produisent chaque année près de 4 500 émissions professionnelles locales en direct, en plus d’une variété d’événements et de programmes sportifs produits localement. Elle possède et exploite les 18 réseaux sportifs régionaux Bally Sports, qui hébergent la télévision de la moitié de toutes les équipes de la MLB, de la LNH et de la NBA aux États-Unis, selon la société. Il s’agit de : Bally Sports Detroit, Bally Sports Florida, Bally Sports Great Lakes, Bally Sports Indiana, Bally Sports Kansas City, Bally Sports Midwest, Bally Sports New Orleans, Bally Sports North, Bally Sports Ohio, Bally Sports Oklahoma, Bally Sports San Diego. , Bally Sports SoCal, Bally Sports Sud, Bally Sports Sud-Est, Bally Sports Sud-Ouest, Bally Sports Sun, Bally Sports Ouest et Bally Sports Wisconsin. Diamond Sports Group possède également une coentreprise à Marquee, domicile des Cubs de Chicago, et une participation minoritaire dans le réseau YES, destination des Yankees de New York et des Nets de Brooklyn.

Diamond a également annoncé mercredi avoir conclu un accord de principe avec la société mère Sinclair pour régler le litige en cours entre les sociétés. En juillet 2023, Diamond a poursuivi Sinclair, alléguant que la société avait retiré frauduleusement jusqu’à 1,5 milliard de dollars de l’activité RSN. Sinclair avait formé Diamond en 2019 après avoir acquis 21 Fox RSN dans le cadre d’un accord de 10,6 milliards de dollars avec Disney, dans le cadre de l’obtention de l’approbation réglementaire pour l’acquisition par Disney des actifs cinématographiques et télévisuels de 21st Century Fox.

Aux termes du règlement, entre autres choses, Sinclair versera à Diamond 495 millions de dollars en espèces et fournira « des services continus de gestion et de transition pour soutenir la réorganisation de Diamond et sa séparation des opérations de Sinclair ». Aux termes de l’accord de restructuration, le produit du règlement Sinclair sera utilisé pour soutenir le plan de réorganisation et financer les distributions à certains créanciers.

“Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de restructuration global qui fournit un cadre détaillé pour un plan de réorganisation et un nouveau financement substantiel qui permettra à Diamond d’opérer et de prospérer au-delà de 2024”, a déclaré le PDG de Diamond, David Preschlack, dans un communiqué. “Nous sommes reconnaissants du soutien d’Amazon et d’un groupe de nos plus grands créanciers qui croient clairement au potentiel de création de valeur de cette entreprise.”

Diamond a déclaré que le plan de réorganisation de la faillite bénéficiait du soutien de ses plus grands groupes de créanciers, dont plus de 85 % des créanciers de premier rang de l’entreprise. L’accord de restructuration comprend un engagement de la part de certains des créanciers de la société de fournir 450 millions de dollars de financement de débiteur-exploitant junior garanti et superprioritaire. Certains grands détenteurs de la dette de Diamond se sont engagés à réaliser un investissement substantiel dans la société et à échanger leur dette contre des actions qui seront émises par Diamond réorganisée, selon la société.

Le cabinet d’avocats Latham & Watkins LLP a conseillé Amazon dans le cadre de la transaction.