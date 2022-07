Amazon va acheter le fournisseur de soins de santé primaires One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars

Amazone a dit Jeudi, il acquerra One Medical pour 18 dollars par action, dans le cadre d’un accord entièrement en espèces valorisant le fournisseur de soins de santé primaires à environ 3,9 milliards de dollars.

Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, a déclaré dans un communiqué qu’en acquérant One Medical, Amazon espère réinventer “l’expérience de soins de santé”, de la façon dont les gens prennent des rendez-vous à l’expérience d’être vu par un médecin.

“Nous voyons beaucoup d’opportunités à la fois d’améliorer la qualité de l’expérience et redonner aux gens un temps précieux dans leurs journées », a déclaré Lindsay. « Nous aimons inventer pour rendre plus facile ce qui devrait être facile et nous voulons être l’une des entreprises qui contribuera à améliorer considérablement l’expérience des soins de santé au cours des prochaines années.

Amir Dan Rubin, PDG de One Medical, a déclaré dans un communiqué qu’il existait “une immense opportunité de rendre l’expérience des soins de santé plus accessible, abordable et même agréable pour les patients, les prestataires et les payeurs”.

Les actions de One Medical ont été interrompues dans les échanges avant commercialisation après l’annonce de l’accord. L’action d’Amazon a augmenté de plus de 1 %.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.