Amazon utilise vos conversations avec Alexa pour former l’IA

La semaine dernière, lors du salon annuel d’Amazon Événement matériel d’automnedirecteur David Limp révélé l’entreprise allait bientôt améliorer les capacités de son célèbre assistant vocal Alexa, en utilisant le pouvoir prétendument magique de l’IA générative. Plus tôt cette année, Amazon deployé AlexaLLM, un grand modèle de langage conçu pour être intégré à l’assistant vocal afin de rendre ses réponses plus intelligentes et plus réalistes. Maintenant, ce qui ne devrait surprendre personne, c’est étant signalé le géant de la technologie utilisera également un nombre inconnu de conversations d’utilisateurs pour former les nouvelles capacités d’IA émergentes d’Alexa.

Les 5 meilleurs conseils d’achat pour Amazon Prime Day

Mardi, NBC rapporté que Amazone admis les conversations des utilisateurs avec Alexa étaient utilisées pour l’amélioration et le développement de produits. Alors que ce n’est pas nécessairement inattendu (toutes les entreprises technologiques existantes semblent faire la même chose en ce moment), c’est un autre rappel que, dans les temps modernes, vos données sont extrêmement importantes pour les entreprises alors que votre vie privée est plus ou moins une réflexion après coup.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un porte-parole d’Amazon a contesté l’article de NBC et a déclaré à Gizmodo que la politique consistant à utiliser les enregistrements vocaux des clients pour entraîner les algorithmes de l’entreprise n’était pas un développement nouveau. « Nous avons toujours pensé que former Alexa avec des requêtes du monde réel était essentiel pour offrir cette expérience », a déclaré le porte-parole, ajoutant qu’Alexa était alimentée par un certain nombre de grands modèles de langage et que ces modèles s’appuyaient parfois sur la formation des utilisateurs réels. -monde conversations pour développer leurs capacités. Le porte-parole a ajouté que seule une « fraction extrêmement petite » des enregistrements vocaux des utilisateurs est utilisée de cette manière, mais il n’a pas pu donner de chiffres précis sur leur nombre.

Dans une déclaration ultérieure fournie à Gizmodo, la société a également affirmé que les clients auront toujours « accès [to] le même ensemble robuste d’outils et de contrôles de confidentialité qui leur permettent aujourd’hui de contrôler leur expérience Alexa.

L’historique de confidentialité problématique d’Alexa

Amazon Alexa a toujours été quelque chose d’un risque pour la vie privée. Malgré les affirmations contraires de l’entreprise, l’assistant virtuel est un aspirateur géant de données utilisateur et, historiquement parlant, l’utilisateur a eu un contrôle limité sur la destination de ces données ou sur ce qui leur arrive.

En 2019, il a été révélé que des milliers d’employés d’Amazon dans le monde entier étaient écouter et transcrire des conversations qui ont été eus avec l’assistant. La nouvelle – et les réactions négatives qui ont suivi – ont conduit Amazon à développer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de arrêter les dépistages humains d’accéder à leurs commandes vocales. Cette même fonctionnalité devrait également aider les utilisateurs qui ne souhaitent pas que leurs commandes soient utilisées pour entraîner les algorithmes d’IA d’Amazon. Si vous souhaitez vous laver les mains du processus effrayant de développement de produits de l’entreprise (vous devriez le faire), vous pouvez vous rendre sur Paramètres de confidentialité d’Alexa sur le Web ou votre appareil mobile se désinscrire d’enregistrement vocal.

Bien sûr, si vous vraiment souciez de votre vie privée, une solution plus simple pourrait être de suivre la norme de Gizmodo conseil et jetez simplement vos appareils Alexa dans le mer. Cette option est toujours disponible.