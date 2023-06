Amazon utilise l’IA générative pour résumer les avis sur les produits

« Cependant, la majorité des clients ont exprimé des opinions négatives sur ces aspects », indique le résumé. « Par exemple, certains clients ont payé plus de 100 $ pour un jouet qui n’en valait pas la peine, tandis que d’autres ont rencontré des problèmes de qualité et de charge du produit. »

La fonctionnalité a été repéré pour la première fois par Mark Wieczorek, chef de la technologie de l’agence de marketing Amazon Fortress Brand.

Amazon a confirmé qu’il testait la fonctionnalité. La société n’a pas partagé de détails spécifiques sur son fonctionnement ni sur les modèles d’IA utilisés pour résumer les critiques et générer du texte.

« Nous investissons de manière significative dans l’IA générative dans toutes nos activités », a déclaré le porte-parole d’Amazon, Lindsay Shanahan, dans un communiqué.

Amazon s’appuie depuis longtemps sur l’IA et l’apprentissage automatique pour proposer des publicités ciblées et des recommandations personnalisées aux acheteurs. Mais la récente frénésie autour de l’IA générative et des chatbots comme ChatGPT d’OpenAI a poussé des entreprises comme Amazon à se concentrer davantage sur la technologie. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré en avril que l’IA générative et les grands modèles linguistiques devraient « transformer et améliorer pratiquement chaque expérience client ».

L’utilisation de l’IA pour résumer les avis pourrait s’avérer utile pour les acheteurs. Amazon a des millions de produits sur sa boutique en ligne, et il peut y avoir des milliers d’avis sur un seul article. La société a essayé de faciliter l’examen des produits par les acheteurs grâce à son système de notation en un clic, qui permet aux utilisateurs de laisser des commentaires sans rédiger d’avis complet. Plus récemment, certains acheteurs ont commencé à utiliser des chatbots pour écrire des critiques Amazon à leur place.

La confiance est depuis longtemps un problème sur Amazon. De fausses critiques ont peuplé le site et d’autres marchés en ligne, et de nombreuses entreprises se sont tournées vers une combinaison de modérateurs humains et d’outils automatisés pour les éliminer.

