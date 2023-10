Amazon US lance les Prime Big Deal Days avec des offres anticipées, voici les meilleurs choix

Les Prime Big Deal Days d’Amazon commencent demain, mais certaines offres sont déjà en ligne. La plupart des offres concernent les appareils ou services d’Amazon, bien que cela inclut les fabricants partenaires. (par exemple les téléviseurs Fire de TCL). Il existe également des offres non Amazon.

Vous devez vous inscrire à Prime pour bénéficier de la plupart de ces offres. Les prix actuels sont de 15 $ par mois (après un essai de 30 jours) et de 140 $ pour une année complète. Les étudiants et les personnes bénéficiant d’une aide gouvernementale admissible paient respectivement 7,50 $ et 7,00 $ par mois.

Mais le premier lot n’est pas lié à Prime, il s’agit plutôt de précommandes de la série Pixel 8.

Série Pixel 8

Tout d’abord, les derniers téléphones phares de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ceux-ci bénéficieront de 7 ans de support logiciel et de pièces de rechange, ce qui en fera les téléphones grand public les plus durables à ce jour (battant même Apple, juste derrière le Fairphone, mais ceux-ci ne sont pas vraiment disponibles aux États-Unis). Ici, le Pixel 8 est fourni avec une paire gratuite de Pixel Buds Pro, le Pixel 8 Pro reçoit à la place la nouvelle Pixel Watch 2.





Vous pouvez également vous procurer des accessoires comme un étui de protection ou un support de chargement sans fil.

Écouteurs

Les nouveaux Echo Buds d’Amazon (2023) sont des écouteurs TWS bon marché avec une connectivité multipoint et une autonomie de 20 heures (5 heures pour les écouteurs eux-mêmes). Il n’y a cependant pas de suppression active du bruit sur celui-ci.

Si vous voulez l’ANC, les anciens Echo Buds de 2021 le proposent. Ces derniers offrent toujours une connectivité multipoint et une autonomie de 20h (5h + 15h). Notez qu’il existe deux versions : la moins chère n’a qu’une recharge filaire, l’autre ajoute la prise en charge Qi.

Le Bose Headphones 700 a été lancé en 2019, il existe donc depuis un certain temps. Mais à 400 $, ils étaient plus haut de gamme que le QuietComfort 35 II (350 $) et, même aujourd’hui, ils sont assez confortables et dotés d’un système de suppression active du bruit performant. Une paire d’écouteurs noirs peut être la vôtre pour 300 $, si vous préférez les écouteurs argentés, ils coûtent malheureusement 40 $ de plus.





Comprimés

L’Amazon Fire Max 11 est la plus performante des tablettes de l’entreprise. Il dispose d’un écran 11 pouces de 2 000 x 1 200 px (15: 9), d’un écran LCD IPS 60 Hz et d’un haut-parleur stéréo, il est donc destiné aux services de streaming. Le chipset MediaTek n’est pas un démon de vitesse, mais il est encore le plus puissant d’une tablette Fire. Le Fire Max 11 convient également au travail et aux loisirs, avec un support de stylet et un étui pour clavier en option. La tablette elle-même coûte 150 $, mais vous pouvez également vous procurer le pack Productivité (stylet + clavier, également sans publicité) pour 265 $.





Si vous cherchez quelque chose de bon marché, le Fire HD 10 est presque aussi grand avec son écran 10,1 pouces 1 290 x 1 200 px (16:10) et ne coûte que 75 $ puisqu’il est à moitié prix. Le chipset n’est pas à la hauteur (il possède quatre cœurs A73 et quatre A53, alors que le Max a 2x A78 et 6x A55) et la RAM et le stockage sont limités.





À moins que vous ne recherchiez explicitement quelque chose de petit, vous devriez probablement ignorer l’Amazon Fire HD 8 – il est plus compact que le HD 10, mais avec seulement 15 $ entre eux, l’écran plus net et le chipset plus puissant de la grande tablette valent certainement la mise à niveau.





Ensuite, il y a l’Amazon Fire 7, mieux connue sous le nom de « Je ne peux pas croire qu’ils ont construit une tablette à 40 $ ». Sérieusement, c’est aussi bon marché que possible, mais il est toujours assez puissant pour les appels Zoom et le défilement de TikTok.





A noter qu’il existe des versions « Kids » des trois dernières tablettes. Ceux-ci sont légèrement plus chers, mais cela s’explique en partie par la suppression des publicités, et en partie par l’étui durable et coloré dans lequel ils sont livrés. Ils comportent également un abonnement d’un an à Amazon Kids+, qui donne un accès gratuit à des livres adaptés aux enfants. , jeux, applications et vidéos (l’abonnement coûte normalement 5 $ par mois).













Liseuses

Alors que les tablettes Fire avec Kids+ proposent une sélection de livres pour enfants, les enfants plus adultes – et les adultes aussi – apprécieront davantage une véritable liseuse. L’Amazon Kindle Scribe est la liseuse électronique d’élite de la société avec un écran de 10,2 pouces (assez grand pour les PDF et autres documents) ainsi qu’un stylet pour la prise de notes. La version de base est livrée avec 16 Go de stockage et un Basic Pen, puis il existe des modèles de 32 Go et 64 Go avec le Premium Pen.





Écrans intelligents

Ceci est un prélude à la section sur la maison intelligente qui suit. L’option la plus basique est l’Echo Show 5. Celui-ci a un écran de 5,5 pouces et Amazon a doublé la base pour la version 2023. Il s’agit d’un haut-parleur intelligent (avec prise en charge d’Amazon Music, Spotify, Apple Music, Audible, etc.), mais l’écran lui permet de faire plus : par exemple, afficher une vue depuis la caméra de votre sonnette ou passer des appels vidéo avec d’autres appareils ou téléphones Echo Show. en utilisant l’application Alexa.

L’Amazon Echo Show 8 est plus ou moins identique, sauf plus grand : un écran de 8 pouces de 1 280 x 800 pixels (contre 5,5 pouces de 960 x 480 pixels), également avec deux haut-parleurs de 2,0 pouces (contre un seul haut-parleur de 1,7 pouces). Notez que le Show 8 proposé est l’ancien modèle 2021, et non la version 2023.

Les choses deviennent plus sérieuses avec l’Echo Show 10. Celui-ci dispose d’une base motorisée qui lui permet de pivoter pour vous suivre dans la pièce lors des appels vidéo. La base abrite également deux tweeters de 1,0″ et un woofer de 3,0″. Comme les émissions plus petites, celle-ci prend en charge les services de streaming vidéo (Amazon, Netflix, etc.), mais le 10,1 pouces 1 280 x 800 px est plus adapté pour regarder des choses.

L’Amazon Echo Show 15 est un cadre photo intelligent : bien qu’il puisse être posé sur un support, il est principalement destiné à être monté au mur. Le grand écran 1080p de 15,6 pouces et la télécommande incluse en font un petit téléviseur (nous aborderons bientôt les grands téléviseurs).

Des caméras de sécurité

Nous avons mentionné qu’Echo Show peut diffuser des vidéos à partir de caméras de sécurité intelligentes, voici quelques options. La Ring Video Doorbell offre une vidéo 1080p et une détection de mouvement intégrée, et prend en charge la communication vocale bidirectionnelle. Il y a une batterie intégrée, vous n’avez donc pas besoin de faire passer de nouveaux fils jusqu’à la porte.

La Ring Floodlight Cam combine une caméra de sécurité 1080p, des projecteurs LED activés par le mouvement et une sirène de 105 dB. Celui-ci nécessite un fil pour l’alimentation.

Vous pouvez également avoir des caméras intérieures, celles-ci diffusent des vidéos 1080p et ont également une vision nocturne. La conversation bidirectionnelle est également prise en charge.

Maison intelligente

Les Echo Shows peuvent également servir de hub pour votre domotique intelligente. Amazon propose des éléments de base comme une prise intelligente qui peut être contrôlée via Alexa.

Le moniteur intelligent de qualité de l’air d’Amazon suit les particules (PM2,5), les composés organiques volatils et le monoxyde de carbone (en plus des éléments de base comme l’humidité et la température).

Il existe également le thermostat intelligent Amazon, qui vous permet de contrôler vocalement la température de votre maison, ainsi que certaines fonctionnalités intelligentes : par exemple, vous pouvez dire à Alexa que vous partez et il réduira la climatisation.

Téléviseurs intelligents

Amazon a travaillé avec un certain nombre de fabricants pour fabriquer des téléviseurs intelligents alimentés par Fire TV. Ceux-ci vont du petit téléviseur 24 pouces (720p) pour 70 $, à un téléviseur 4K 50 pouces plus substantiel pour 220 $ et même à d’énormes téléviseurs 75 pouces comme ce modèle Toshiba.

Il existe également des téléviseurs de marque Amazon, ceux ci-dessous sont tous 4K et prennent tous en charge HDR10 et Dolby Vision.

Amazon propose également une série de panneaux QLED, utilement nommée Amazon Fire TV Omni QLED. Les écrans Quantum Dot prennent en charge les technologies HDR10+ Adaptive et Dolby Vision IQ les plus avancées.





Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.