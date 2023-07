Amazon US a le Samsung Galaxy S23 Ultra à son prix le plus bas à ce jour, 850 $

Pas plus tard qu’hier, le Samsung Galaxy S23 Ultra (avec 256 Go de stockage) coûtait 950 $, le plus bas que nous ayons jamais vu (par exemple, il était de 975 $ en mai), mais maintenant, le produit phare de Samsung est encore plus bas.

Les abonnés principaux peuvent acheter l’unité de 256 Go pour 850 $. Pour le contexte, c’est fondamentalement le même que le PDSF d’un Galaxy S23 de 256 Go (860 $), tandis que le S23 Ultra avec ce stockage était de 1 200 $. Vous pouvez également saisir l’option 512 Go pour 980 $ également, mais cela peut être trop cher pour le stockage supplémentaire.





Au Royaume-Uni, le Galaxy S23 Ultra est fourni avec un Samsung Galaxy Chromebook Go gratuit. Cependant, seul le téléphone de 512 Go fait partie des offres Prime Day et le prix du forfait est de 1 200 £.





Le Galaxy Chromebook Go seul est disponible pour 290 £. Il dispose d’un écran HD de 11,6 pouces, d’un processeur Intel Celeron N4500 (2C/2T, 10 nm, base 1,1 GHz, rafale 2,8 GHz), 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC.















Samsung Galaxy Chromebook Go

Les options de connectivité incluent LTE pour Internet en déplacement et Wi-Fi 6 (ax, 2×2) à la maison. Il y a aussi un port USB-C, un port USB-A 3.2, une prise combo casque/microphone et un slot microSD.

