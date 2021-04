Lors d’entretiens, les dirigeants syndicaux ont déclaré qu’ils intensifieraient leurs efforts informels pour mettre en évidence et résister aux pratiques commerciales et professionnelles de l’entreprise plutôt que de chercher des élections sur des sites d’emploi individuels, comme à Bessemer. L’approche comprend tout, des débrayages et des manifestations aux campagnes de relations publiques qui attirent l’attention sur l’influence d’Amazon sur ses clients et ses concurrents.

Walmart, à son tour, a pris des mesures parfois drastiques pour tenir les syndicats à distance. En 2000, après qu’un petit groupe de coupeurs de viande dans un magasin du Texas a décidé de se syndiquer, l’entreprise a éliminé le poste dans d’autres magasins. Cinq ans plus tard, alors que les travailleurs d’un Walmart au Québec cherchaient à adhérer au syndicat United Food and Commercial Workers, l’entreprise a fermé le magasin. Walmart a déclaré que le magasin ne fonctionnait pas bien financièrement.

Avant Amazon, peu d’entreprises incarnaient mieux cette posture que Walmart, que les dirigeants syndicaux ciblaient dans les années 1990 et 2000, convaincus que le géant de la vente au détail réduisait les salaires et les avantages sociaux dans le secteur de la vente au détail.

Mais les dirigeants syndicaux affirment que les entreprises riches et puissantes sont devenues beaucoup plus audacieuses en faisant valoir les avantages que leur offre le droit du travail.

L’idée est de combiner des actions sur le lieu de travail comme les débrayages (la guerre au sol) avec la pression sur les dirigeants d’entreprise à travers des campagnes de relations publiques mettant en avant les conditions de travail et mobilisant le soutien de personnalités publiques (la guerre aérienne). Le Syndicat international des employés de service a utilisé la stratégie pour organiser les concierges à partir des années 1980 , et pour gagner des gains pour les travailleurs de la restauration rapide au cours des dernières années, y compris des augmentations de salaire dans l’industrie.

Pourtant, même si les élections se sont souvent révélées vaines, le travail a connu un certain succès au fil des ans avec un modèle alternatif – ce que le Dr Milkman a appelé la «guerre aérienne plus guerre terrestre».

Amazon a vu les choses différemment. «Il est facile de prédire que le syndicat dira qu’Amazon a remporté cette élection parce que nous avons intimidé les employés, mais ce n’est pas vrai», a déclaré la société dans un déclaration . «Nos employés ont fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat. Nos employés sont le cœur et l’âme d’Amazon, et nous avons toujours travaillé dur pour les écouter. »

Ce n’est qu’un syndicat relativement petit et décousu, le Retail, Wholesale and Department Store Union, qui a estimé que l’élection en Alabama valait le gros investissement. Au fur et à mesure que les votes se comptaient, Stuart Appelbaum, président du syndicat, attribué le résultat unilatéral d’un système électoral «cassé» qui favorise les employeurs.

Mais l’incapacité du mouvement syndical à faire des percées chez Walmart malgré un investissement de millions de dollars a pesé sur sa réflexion sur Amazon. «Ils se sont sentis tellement brûlés en essayant d’organiser Walmart et en ne allant pratiquement nulle part», a déclaré Ruth Milkman, sociologue du travail au Graduate Center de la City University de New York.

Comme pour Walmart, les dirigeants syndicaux ont estimé qu’il était essentiel de s’implanter chez Amazon, ce qui influence les conditions de rémunération et de travail de millions de travailleurs grâce à la pression concurrentielle qu’elle exerce sur ses rivaux dans des secteurs tels que l’épicerie et la mode.

«Il n’y a presque jamais d’élections», a déclaré le Dr Milkman. «Il s’agit de faire pression sur les décideurs au sommet.»

À certains égards, les efforts des travailleurs pour gagner du terrain chez Amazon avaient commencé à suivre ce manuel avant la campagne en Alabama. Début 2019, le syndicat de M. Appelbaum, en collaboration avec des organisations à but non lucratif, des politiciens locaux et d’autres groupes syndicaux, a contribué à faire échouer un accord qui aurait amené un deuxième siège d’Amazon à New York en attirant l’attention sur la posture antisyndicale de l’entreprise.

Cet automne-là, plusieurs groupes à but non lucratif ont formé une coalition, appelée Athena, pour aider à persuader les Américains que l’entreprise était un monopole et qu’elle exploitait les travailleurs. Et pendant la pandémie, les travailleurs d’Amazon à travers le pays ont rejoint des groupes et organisé des débrayages pour amplifier leurs préoccupations concernant la sécurité et la rémunération.

Les dirigeants travaillistes et les militants et politiciens progressistes ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’intensifier à la fois la guerre terrestre et la guerre aérienne contre Amazon après l’échec des élections syndicales, bien que certains sceptiques au sein du mouvement ouvrier résistent probablement à dépenser plus de revenus, qui se chiffrent en milliards de dollars. un an mais en baisse.

Plus de 1000 employés d’Amazon à travers le pays ont contacté le syndicat des commerçants au cours des derniers mois et beaucoup semblent se préparer à une confrontation avec l’entreprise.

M. Appelbaum a déclaré dans une interview que les élections devraient rester un élément important de la stratégie amazonienne des travailleurs. «Je pense que nous avons ouvert la porte», a-t-il déclaré. «Si vous voulez créer un pouvoir réel, vous devez le faire avec une majorité de travailleurs.»