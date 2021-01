L’effort le plus important et le plus viable pour syndiquer Amazon depuis de nombreuses années a commencé l’été dernier non pas dans un bastion syndical comme New York ou le Michigan, mais dans un Fairfield Inn à l’extérieur de Birmingham, dans l’État de l’Alabama.

Il était à la fin de l’été et un groupe d’employés d’un entrepôt Amazon voisin a contacté un organisateur du Syndicat des détaillants en gros et des grands magasins. Ils en avaient assez, ont-ils dit, de la façon dont le détaillant en ligne suivait leur productivité et voulaient discuter de syndicalisation.

Lorsque les travailleurs sont arrivés à l’hôtel, des responsables syndicaux ont surveillé le parking pour s’assurer qu’ils n’avaient pas été suivis.

Depuis cette réunion clandestine, la campagne de syndicalisation au centre de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama, a progressé plus vite et plus loin que quiconque ne s’y attendait. Fin décembre, plus de 2000 travailleurs ont signé des cartes indiquant qu’ils souhaitaient une élection, a déclaré le syndicat. avec l’agence gouvernementale qui supervise le processus de vote. Il y a environ une semaine, le conseil d’administration a annoncé que le vote par correspondance commencerait le mois prochain et se poursuivrait jusqu’à la fin mars.