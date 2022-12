Amazon UK propose des remises sur Honor 70 et Magic4 Pro, propose également des offres sur une tablette et un ordinateur portable

Que diriez-vous d’un nouveau smartphone avec de superbes appareils photo pour pouvoir prendre des photos pendant les vacances ? Amazon UK propose des réductions sur quelques modèles Honor qui vous aideront à capturer des souvenirs pendant les festivités. Il y a aussi une tablette de 12 pouces pour s’amuser avec des émissions, ainsi qu’un ordinateur portable pour des jeux légers (ou, vous savez, pour travailler).

Le Honor 70 fait partie de la série sortante, mais le Honor 80 n’a toujours pas fait son chemin au Royaume-Uni et il n’y a pas non plus de mot sur son prix. Le 70 est toujours un milieu de gamme bien équilibré avec un écran OLED FHD + de 6,7 pouces (120 Hz, HDR10 +) et un Snapdragon 778G +. Beaucoup dans ce segment s’en tiennent à un ultra large 8MP de base, mais pas le Honor – il dispose d’un appareil photo 50MP 122°, en plus du module principal 54MP (1/1,49″).

Lorsque nous avons examiné ce téléphone plus tôt cette année, nous étions assez satisfaits de la qualité d’image de la caméra selfie 32MP. La batterie de 4 800 mAh a atteint une cote d’endurance de 100 h lors de nos tests et a été rapide à charger – 0 à 71 % en 30 minutes, 0 à 100 % en 50 minutes.





Le Honor Magic4 Pro est le produit phare actuel de la société (la version Ultimate n’est pas disponible en Occident et n’ajoute pas grand-chose de toute façon). Il coûte presque le double du prix du Honor 70, mais il apporte le chipset phare Snapdragon 8 Gen 1 et passe à un panneau d’affichage LTPO (taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz) avec une densité de pixels accrue (460ppi contre 395ppi). De plus, il a un verre renforcé et un indice de protection IP68 (le Honor 70 manque de protection de base).

Encore mieux, en plus des caméras principales 50MP et ultra larges 50MP, il y a un objectif périscope 64MP 90mm (grossissement 3,5x) et un capteur 3D ToF. Il y a un autre capteur ToF à l’avant, ainsi qu’une caméra selfie ultra large de 12MP (100°). La petite batterie de 4 600 mAh ne dure pas aussi longtemps que la batterie Honor 70, le Magic4 Pro a obtenu une cote d’endurance de 82 heures. Au moins, il est rapide à charger – il faut 30 minutes avec un câble USB (à 100 W) ou 40 minutes avec un chargeur sans fil 100 W.





Les écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offrent un son de haute qualité et peuvent également le faire à un volume élevé. Le haut-parleur de 11 mm et le tweeter piézoélectrique offrent une base percutante et des aigus clairs. Honor a également cloué l’ajustement et le confort. La suppression active du bruit est bonne, même si le mode automatique se trompe parfois. Dans l’ensemble, nous avons été assez impressionnés par les bourgeons à l’époque où ils coûtaient 170 £, maintenant ils sont encore plus beaux avec une remise de 61 £.

La plupart des tablettes Android mesurent entre 8 et 10 pouces, mais qu’il s’agisse de diffuser des vidéos ou de consulter des documents, plus c’est gros, mieux c’est. Le Honor Pad 8 est une ardoise abordable de 12 pouces avec un écran LCD IPS de 2 000 x 1 200 pixels. Le chipset Snapdragon 680 n’est pas extrêmement puissant, mais ce n’est pas une tablette de jeu de toute façon. Vous obtenez Widevine L1 pour que Netflix et YouTube puissent jouer en 1080p et il y a un total de huit haut-parleurs pour un son exceptionnel.





Certains préfèrent encore les ordinateurs portables aux tablettes. Le Honor MagicBook 16 est alimenté par l’AMD Ryzen 5 5600H (Zen 3, 45 W TDB, 6 cœurs, 12 threads, Vega 7 avec 7 UC). Cette unité particulière est équipée de 16 Go de RAM (soudée) et d’un SSD de 512 Go. L’affichage est meilleur que celui de la plupart des ordinateurs portables – LCD IPS 16,1 pouces 1080p avec taux de rafraîchissement de 144 Hz.