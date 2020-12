Le géant Amazon basé à Seattle, à Washington, a déclaré qu’il travaillait à l’ajout de la prise en charge de la langue marathi sur sa plate-forme de commerce électronique Amazon.in après une controverse sur les demandes d’ajout de la prise en charge de la langue pour les clients du Maharashtra. Amazon a déclaré dans un tweet qu’il travaillait déjà au lancement de « l’expérience d’achat Marathi » et a déclaré qu’il introduirait également bientôt l’enregistrement du vendeur dans la langue. Amazon a déclaré qu’il continuerait d’ajouter plus de langues pour améliorer l’expérience client et vendeur sur la plate-forme.

Amazon a même partagé une capture d’écran de l’application avec le tweet pour suggérer que la prise en charge de la langue marathi serait bientôt mise en ligne sur Amazon.in. La demande d’ajouter le soutien a été soulevée par Maharashtra Navnirman Sena (MNS) de Raj Thackeray qui a écrit une lettre ouverte au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, pour le demander. MNS a également menacé d’agitation contre Amazon si la langue n’est pas ajoutée sur l’application et le site Web pour les utilisateurs du Maharashtra. «Nous n’avons pas l’intention de nous lancer dans une lutte juridique avec Amazon, mais pour notre langue maternelle, nous, les Maharashtriens, pouvons aller dans n’importe quelle mesure. L’agitation sur les plateformes de médias sociaux (#NoMarathi_No Amazon) n’est que la pointe de l’iceberg», a déclaré Akhil, leader du MNS. Chitre a été cité comme disant dans la lettre.

Un entrepôt d’Amazon à Kondhwa à Pune a été vandalisé plus tôt dans la journée, prétendument par des travailleurs du MNS à la suite d’un avis envoyé par un tribunal de Mumbai à Raj Thackeray après la plainte d’Amazon.