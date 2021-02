Amazon tire mystérieusement un livre critique des mouvements transgenres et est accusé de «  gravure de livres numériques  »

L’auteur Ryan T. Anderson a critiqué Amazon pour avoir retiré son dernier livre sur la montée du mouvement transgenre sans explication, une décision qui a beaucoup critiqué la société pour avoir joué à la politique et l’accusant de censure.

« J’espère que vous avez déjà acheté votre exemplaire, car Amazon vient de retirer mon livre » Quand Harry est devenu Sally: Répondre au moment transgenre « de leurs cyber-étagères … mes quatre autres livres sont toujours disponibles (pour le moment), » Anderson tweeté à propos de la suppression.

«Quand Harry est devenu Sally» avait déjà fait des listes de best-sellers sur le site de vente au détail. Le travail vise à exposer «Le contraste entre la représentation ensoleillée de la fluidité des sexes par les médias et la réalité souvent triste de vivre avec une dysphorie de genre.» Il comprend des récits de personnes qui ont changé de sexe et qui l’ont regretté plus tard et «Thérapies bénéfiques» cette «Se concentrer sur aider les gens à s’accepter et à vivre en harmonie avec leur corps.»

Une recherche sur le travail sur Amazon fait actuellement apparaître des livres qui soutiennent exactement le contraire, notamment « The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society » et même un livre portant le titre « Let Harry Become Sally ».

Beaucoup de médias sociaux ont montré leur soutien à Anderson et ont exigé une réponse d’Amazon, qui n’a pas encore commenté officiellement son retrait soudain du livre trois ans après sa première publication.

«Les oligarques américains, acclamés par les politiciens de gauche, sont en train de brûler des livres numériques», Le sénateur Marco Rubio (R-Florida) a tweeté mardi.

Les oligarques américains, acclamés par les politiciens de gauche, mènent des brûlures de livres numériques@Amazone interdit un livre réfléchi et bien documenté sur une question compliquée Nous avons contacté Amazon hier pour une explication Jusqu’à présent, ils ne ressentent pas le besoin de répondre https://t.co/nqbIiS9hzx – Marco Rubio (@marcorubio) 23 février 2021

« Certains censeurs de niveau intermédiaire chez Amazon semblent mener une expérience sur ce qu’ils peuvent faire, » Ross Douthat, chroniqueur conservateur du New York Times tweeté.

Ce livre de @RyanTAnd est une ressource inestimable pour comprendre les débats politiques actuels entourant le mouvement transgenre et l’éducation. Réfléchi et bien documenté, ce livre ne contient rien qui justifie la censure par @amazone et @Twitter. pic.twitter.com/2ygbLvHgls – Michael Barrett (@fccb_education) 23 février 2021

Ce qui est intéressant (et dérangeant) dans l’interdiction d’Amazon @RyanTAndLe livre de (clair, calme, compatissant, révélateur de la vérité) sur le transgenre est que le gommage est complet: pas d’impression, pas d’ebook, pas d’audio – pas même des copies d’occasion vendues par des tiers. http://t.co/lzzLqhatox – Justin Taylor (@ between2worlds) 23 février 2021

Dans un article de mardi, Anderson a déclaré que ni lui ni son éditeur n’avaient été informés que le livre était en train d’être retiré d’Amazon et a souligné que si la société avait des objections au contenu de l’œuvre, elle devrait alors rechercher d’autres livres vendus sur leur site Web, comme ‘Mein Kampf’ d’Adolf Hitler.

Il a également appelé les décideurs politiques à examiner les «Libertés illimitées» accordé à Big Tech.

«Ma prédiction est qu’à court terme, je vendrai des milliers d’exemplaires supplémentaires du livre grâce à la censure d’Amazon. À moyen terme, les choses empireront pour ceux qui adhèrent aux valeurs américaines traditionnelles ». il a écrit.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon est accusé de censurer un livre pour ne pas s’aligner sur les tendances libérales de l’entreprise.

Alex Berenson « Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns: Part 1 » est devenu un best-seller, mais il a été brièvement signalé par Amazon et l’auteur a été informé qu’il ne répondait pas à leurs normes. Après qu’une manifestation sur les médias sociaux ait obtenu le soutien de personnalités comme Elon Musk, Amazon a autorisé le livre sur son site et a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur – ce avec quoi Berenson était en désaccord.

«Ils ne m’ont pas dit que c’était une erreur… Je crois que je ne suis pas la seule personne à avoir rencontré ça. Ils doivent savoir clairement quelle est leur position sur la publication de documents controversés sur des questions politiques ». Berenson a déclaré à Fox News.

Le livre d’Anderson sur le transgenre a également été brièvement retiré des livres Apple, mais rapidement rajouté et sa couverture, qui est assez minime, a été signalée comme « Contenu potentiellement sensible » par Twitter.

Twitter rapporte maintenant la couverture de mon livre comme «contenu potentiellement sensible». Je suis sûr qu’Amazon, Apple et Twitter – ce n’est qu’une coïncidence! pic.twitter.com/jS9FjnlzFb – Ryan T. Anderson (@RyanTAnd) 23 février 2021

