Amazon suspend l’embauche de personnel d’entreprise

Amazone suspend l’embauche pour des postes au sein de son effectif, l’entreprise annoncé dans une note au personnel jeudi.

La société avait déjà annoncé le mois dernier qu’elle gèlerait les embauches pour les postes d’entreprise dans son activité de vente au détail, mais la dernière mise à jour affecte ses autres activités.

La responsable des ressources humaines d’Amazon, Beth Galetti, a écrit dans la note de service que la société avait décidé de restreindre davantage les nouvelles embauches dans un contexte de détérioration des perspectives économiques et après avoir embauché rapidement ces dernières années.

“Nous prévoyons de maintenir cette pause au cours des prochains mois et nous continuerons de surveiller ce que nous voyons dans l’économie et l’entreprise pour nous ajuster comme nous le jugeons logique”, a déclaré Galetti.

Amazon remplira des rôles pour remplacer les employés qui partent pour de nouvelles opportunités, et il continuera à “embaucher des personnes progressivement” dans certains endroits ciblés, a-t-elle ajouté.

Le géant de la vente au détail a procédé à une vague d’embauches pendant la pandémie de Covid-19 alors qu’il cherchait à faire face à une augmentation des achats en ligne provoquée par la pandémie. Depuis lors, il est passé à une croissance lente des effectifs car les consommateurs sont retournés dans les magasins physiques, et son activité de vente au détail ne se développe plus à un rythme rapide comme elle l’a fait ces dernières années.

Le PDG Andy Jassy a également réduit de manière agressive les dépenses de l’entreprise ces derniers mois dans un contexte de craintes d’une récession, d’une hausse de l’inflation et d’une flambée des taux d’intérêt. Amazon a perdu de l’espace d’entrepôt, interrompu certains projets expérimentaux et fermé son service de télésanté.

Dans le troisième quart, les effectifs d’Amazon n’ont augmenté que de 5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,54 million d’employés dans le monde. C’est après que les effectifs de l’entreprise ont contracté pour la première fois depuis des années au deuxième trimestre.

Amazone dit elle emploie environ 75 000 personnes dans la région de Seattle, y compris ses bureaux. Elle possède également d’importantes installations d’entreprise en Virginie, au Tennessee, dans la Silicon Valley et à New York.

Voici le mémo complet :

Avec l’économie dans un endroit incertain et à la lumière du nombre de personnes que nous avons embauchées au cours des dernières années, Andy et S-team ont décidé cette semaine de faire une pause sur les nouvelles embauches supplémentaires dans notre effectif d’entreprise. Nous l’avions déjà fait dans quelques-uns de nos métiers ces dernières semaines et avons ajouté nos autres métiers à cette démarche. Nous prévoyons de maintenir cette pause au cours des prochains mois et continuerons de surveiller ce que nous voyons dans l’économie et l’entreprise pour nous ajuster comme nous le jugeons logique. En général, selon l’activité ou le secteur de l’entreprise, nous embaucherons des remplaçants pour remplacer les employés qui passent à de nouvelles opportunités, et il y a des endroits ciblés où nous continuerons à embaucher des personnes progressivement.

Nous sommes confrontés à un environnement macro-économique inhabituel et souhaitons équilibrer nos embauches et nos investissements tout en étant attentifs à cette économie. Ce n’est pas la première fois que nous avons été confrontés à des économies incertaines et difficiles dans notre passé. Bien que nous ayons eu plusieurs années où nous avons largement augmenté nos effectifs, il y a également eu plusieurs années où nous nous sommes resserrés la ceinture et avons été plus rationalisés dans le nombre de personnes que nous avons ajoutées. Avec moins de personnes à embaucher en ce moment, cela devrait donner à chaque équipe l’occasion de prioriser davantage ce qui compte le plus pour les clients et l’entreprise, et d’être plus productive.

Nous avons toujours l’intention d’embaucher un nombre significatif de personnes en 2023 et restons ravis de nos investissements importants dans nos grandes entreprises, ainsi que de nouvelles initiatives comme Prime Video, Alexa, Grocery, Kuiper, Zoox et Healthcare.

Si vous avez des questions sur l’impact de cette pause sur les embauches supplémentaires pour les prochains mois sur votre équipe, veuillez en parler avec votre responsable dans les prochains jours.

Béth