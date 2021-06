Amazon soutient le projet de loi fédéral pour légaliser la marijuana

Amazon appuie la législation fédérale visant à légaliser la marijuana, tout en s’engageant à ne plus filtrer certains de ses employés pour la drogue.

Dans un article de blog Mardi, le patron des consommateurs d’Amazon, Dave Clark, a déclaré que l’entreprise soutenait la loi sur le réinvestissement et l’effacement des opportunités de marijuana (MORE), réintroduit à la Chambre à la fin du mois dernier. La mesure dépénaliserait le cannabis au niveau fédéral, effacerait les casiers judiciaires et investirait dans les communautés touchées.

« Nous espérons que d’autres employeurs se joindront à nous et que les décideurs politiques agiront rapidement pour adopter cette loi », a écrit Clark.

Amazon a également déclaré qu’il ajusterait sa politique de dépistage des drogues d’entreprise pour certains de ses employés. L’entreprise n’inclura plus la marijuana dans son programme de dépistage des drogues pour les postes non réglementés par le ministère des Transports.

« Dans le passé, comme de nombreux employeurs, nous avons interdit aux personnes de travailler chez Amazon si elles étaient testées positives pour la consommation de marijuana », a déclaré Clark. « Cependant, étant donné l’évolution des lois des États aux États-Unis, nous avons changé de cap. »

