Amazon sous enquête pour une série de décès dans des entrepôts alors que l’examen se développe

Quatre employés d’entrepôt d’Amazon sont décédés dans des incidents distincts sur une période de moins de quatre semaines. Alors que les détails de chaque décès sont encore à venir, les décès mettent encore plus en lumière une plainte commune à propos d’Amazon : cela nécessite un rythme de travail brutal et expose les employés à un risque de blessure et de surchauffe.

Une série de circonstances entourent les décès. Rafael Reynaldo Mota Frias, 42 ans, serait mort d’une crise cardiaque à Carteret, New Jersey, alors que Prime Day débutait le 12 juillet. Un autre travailleur, Rodger Boland, est décédé après tomber d’une courte échelle et s’est cogné la tête à Robbinsville, New Jersey. Alex Carillo, 22 ans, est décédé six jours après un accident de chariot élévateur le 1er août à Carlisle, Pennsylvanie.

Un quatrième ouvrier, Eric Vadinsky, décédé suite à un accident du travail dans le canton de Monroe, New Jersey, le 4 août. Les décès font tous l’objet d’une enquête par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, qui a six mois pour publier ses conclusions.

Amazon a exprimé ses condoléances à toutes les familles des défunts. “Chacun de ces incidents tragiques a beaucoup affecté nos équipes, et nous fournissons des ressources aux familles et aux employés qui en ont besoin”, a déclaré le porte-parole d’Amazon, Sam Stephenson. “Nos enquêtes sont en cours et nous coopérons avec l’OSHA, qui mène ses propres examens des événements, comme il le fait souvent dans ces situations.”

Les enquêtes interviennent à un moment où Amazon fait déjà face à des enquêtes de la part des régulateurs fédéraux et étatiques sur la sécurité au travail ainsi qu’à la réaction des travailleurs contre ce qu’ils disent être des espaces de travail dangereusement chauds. Plus récemment, un groupe de travailleurs a quitté le travail dans un hub aérien d’Amazon à San Bernardino, en Californie, pour protester contre les conditions de travail et les salaires brûlants.

Les décès surviennent également alors que les gens réexaminent le rôle d’Amazon dans leur vie à la lumière des conditions de travail dangereuses rapportées par les médias, les défenseurs et les travailleurs eux-mêmes. Un groupe de 70 influenceurs TikTok signé sur un gage en août, promettant de fermer leurs vitrines Amazon et leurs listes de souhaits et d’éviter de conclure de nouveaux accords avec Amazon pour monétiser leurs vidéos lorsque les utilisateurs cliquent sur le marché d’Amazon.

Interpellés par les TikTokers : signalements de chaleur excessive dans les entrepôts et dans les camions que les ouvriers doivent charger et décharger au soleil. Une photo partagée par More Perfect Union, un groupe de défense des droits des travailleurs, montre la zone de chargement d’un camion Amazon enregistrant un température interne de 145 degrés Fahrenheit (63 degrés Celsius).

“Amazon traite ses travailleurs comme de la merde”, a déclaré TikToker @asianlefty dans une vidéo soulignant les plaintes des travailleurs concernant les espaces de travail chauds et l’eau limitée, ajoutant qu’il rejoignait le People Over Prime Pledge.

Le porte-parole d’Amazon, Stephenson, a souligné que les entrepôts de l’entreprise étaient climatisés. “Nos équipes sont formées pour suivre des procédures de sécurité solides lorsqu’elles opèrent par temps chaud, et nos politiques respectent ou dépassent les normes de l’industrie et les directives de l’OSHA”, a-t-il déclaré.

Prévenir les décès futurs dans les entrepôts

Il est difficile de tirer des conclusions générales à partir de quatre décès, a déclaré Eric Frumin, directeur de la santé et de la sécurité au Centre d’organisation stratégique affilié au syndicat, ajoutant que les décès dans les entrepôts sont statistiquement rares dans l’industrie.

Pourtant, les experts en sécurité au travail disent que les décès soulèvent des questions.

“Un décès au travail, c’est trop”, a déclaré Marissa Baker, professeure adjointe au département des sciences de l’environnement et de la santé au travail de l’Université de Washington.

Ce ne sont pas non plus les premiers décès qu’Amazon a vus au cours des 12 derniers mois. Bien qu’on ne sache pas exactement combien de travailleurs d’Amazon sont morts dans les entrepôts de l’entreprise au fil des ans, cinq employés et un chauffeur-livreur employés par l’entrepreneur d’Amazon sont morts dans un entrepôt effondré lors d’une tornade en décembre.

Alors que l’OSHA a enquêté sur l’incident et a demandé à Amazon de revoir ses politiques sur les phénomènes météorologiques violents, les décès n’apparaissent pas dans deux ensembles de données OSHA qui collectent des informations sur les décès. Interrogé par CNET, l’OSHA n’a pas fourni d’informations sur les raisons pour lesquelles les décès n’ont pas été enregistrés dans ses ensembles de données. Dans un communiqué, Amazon a déclaré qu’il signalait tous les décès à l’OSHA conformément à la loi.

En général, les décès et les blessures sont sous-estimés, a déclaré Baker. “Cela ne signifie pas que les données dont nous disposons doivent être ignorées ou sur lesquelles on ne peut pas compter”, a-t-elle déclaré. Mais elle a ajouté qu’il fallait plus de normalisation dans l’enregistrement des blessures et des décès au travail.

Frumin, directeur de la santé et de la sécurité au Centre d’organisation stratégique, a ajouté que les enquêtes de l’OSHA doivent être approfondies pour créer des plans de prévention pour l’avenir.

En examinant la mort de Boland à Robbinsville, a-t-il dit, les enquêteurs doivent se demander pourquoi quelqu’un est tombé d’une échelle de trois pieds en premier lieu. Même si une chute similaire n’entraîne pas la mort de quelqu’un à l’avenir, elle peut néanmoins causer des blessures graves. Les régulateurs de l’État de Washington ont déclaré que les travailleurs d’Amazon omettent souvent d’utiliser des outils tels que des escabeaux ou les utilisent de manière dangereuse, car ils craignent d’être pénalisés s’ils ralentissent suffisamment pour les utiliser correctement.

Pour Mota Frias, décédé d’un arrêt cardiaque le Prime Day, les enquêteurs devront déterminer si la chaleur et le rythme de travail ont aggravé son urgence médicale.

Amazon a nié toute responsabilité dans sa mort. Le porte-parole de la société, Stephenson, a déclaré que le décès “était lié à une condition médicale personnelle”. Les travailleurs d’Amazon ont déclaré au Daily Beast que la zone où travaillait Mota Frias était dangereusement chaude, mais Stephenson a déclaré que les affirmations selon lesquelles la chaleur était un facteur étaient fausses. L’OSHA prendra également une décision sur la question, a déclaré Stephenson, ajoutant : “Nous nous attendons pleinement à ce qu’il parvienne à la même conclusion”.

Une crise cardiaque au travail peut être liée au travail, même si elle découle d’un problème de santé sous-jacent, a déclaré Frumin. De plus, a-t-il dit, les travailleurs qui craignent de perdre leur emploi seront souvent confrontés à des problèmes de santé.

Frumin pense également qu’il vaut la peine d’examiner le fait que le décès s’est produit le Prime Day, lorsque les partisans affirment que l’augmentation des demandes de production entraîne des taux de blessures plus élevés.

“C’est une grande alarme”, a déclaré Frumin.