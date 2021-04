Un chauffeur-livreur d’Amazon.com transporte des boîtes dans une camionnette à l’extérieur d’une installation de distribution le 2 février 2021 à Hawthorne, en Californie. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images

DUBLIN – Amazon est fermement ancré en Irlande depuis des années, mais semble prêt à étendre encore plus sa présence. Le géant du e-commerce est aurait ouvert son premier centre de distribution à part entière à Dublin pour desservir le marché irlandais. L’Irlande est desservie depuis le Royaume-Uni depuis des années, mais cela permet à Amazon d’éviter les maux de tête liés au Brexit avec l’expédition de marchandises à travers la mer d’Irlande. Il aurait également s’est entretenu avec les exploitants de l’aéroport de Shannon dans l’ouest du pays pour y ouvrir un centre de distribution. Amazon n’a pas encore confirmé l’ouverture du centre de distribution: « Nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations », a-t-il déclaré à CNBC. Mais les rapports et la présence toujours croissante de l’entreprise ont néanmoins soulevé des sourcils sur ce que cela signifiera pour les travailleurs du pays. En mars, le syndicat britannique et irlandais Unite the Union a lancé une ligne directe pour les travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni et en Irlande pour signaler tout problème qu’ils rencontraient dans les entrepôts. Cela intervient dans un contexte d’efforts de syndicalisation aux États-Unis, le plus récemment avec un vote très disputé en Alabama, qu’Amazon a remporté. « Les préoccupations d’Unite seraient l’importation des mauvaises conditions de travail. Les grands employeurs de n’importe quel secteur ont la capacité de faire monter ou descendre les conditions de travail dans ce secteur particulier », a déclaré un porte-parole d’Unite en Irlande à CNBC. En réponse à la hotline, un porte-parole d’Amazon a déclaré qu’il respectait le droit de ses employés d’adhérer à un syndicat. « Le fait est que nous offrons déjà un excellent salaire, d’excellents avantages sociaux et d’excellentes opportunités d’évolution de carrière, tout en travaillant dans un environnement de travail sûr et moderne. Les syndicats le savent », a déclaré le porte-parole.

Défis de la vente au détail

L’expansion d’Amazon intervient à un moment de changement radical dans le commerce de détail irlandais. Les magasins et les détaillants indépendants ont gardé leurs volets fermés pendant la majeure partie de l’année dernière lors des différents verrouillages de coronavirus. Edgar Morgenroth, professeur d’économie à la Dublin City University, a déclaré à CNBC qu’Amazon étendait ses activités de commerce électronique en Irlande. « Le marché irlandais est peut-être petit, mais ce n’est pas un mauvais endroit, donc il y a de l’argent à gagner ici. Vous vous attendriez de toute façon à ce mouvement », a déclaré Morgenroth. «Le problème est que, grâce à cela, ils seront tous les deux en mesure de mieux servir le marché et d’élargir la gamme de services qu’ils pourraient fournir. À ce stade, cela va infliger encore plus de dommages aux commerces de détail locaux. Les verrouillages ont obligé de nombreux détaillants à commencer à vendre en ligne, en s’appuyant sur des services de livraison ou de click-and-collect, lorsque les restrictions le permettent. Jade O’Connor est vice-présidente des produits et du marketing chez GetLocal.ie, une plate-forme permettant aux détaillants indépendants de vendre en ligne, lancée récemment pour aider les petites entreprises dans cette situation. «Le magasinage local est absolument le sujet de discussion des 12 derniers mois et cela a du sens parce que les entreprises locales sont la pierre angulaire de nos villes, villages et villes», a déclaré O’Connor. « Pour certaines entreprises, Amazon est une source de revenus très crédible et très utile et pour d’autres, franchement, cela ne fonctionne pas. » Morgenroth a déclaré que la poussée pour plus de shopping local est admirable, mais qu’il s’agit d’une montée raide lorsque la fréquentation diminue dans les magasins physiques. Le fossé entre en ligne et brique et mortier ne fait que s’élargir. Le volume des ventes au détail en Irlande est en baisse 21,8% en janvier 2021, par rapport au mois précédent, et les ventes en ligne ont augmenté de 10,9%.

« C’est le problème que vous voyez de plus en plus, certainement dans les petites villes, la fréquentation n’est pas suffisante pour les soutenir du tout et Covid aggrave encore la situation », a déclaré Morgenroth. Au milieu de la pandémie de Covid-19, de nombreux petits détaillants continuent d’accumuler des coûts d’exploitation de leurs locaux, mais sans que les gens ne franchissent la porte. « C’est quelque chose qu’Amazon n’avait pas à faire. Ils ont en fait fait de l’argent. Ils sont devenus plus riches alors que les magasins locaux se sont appauvris. Cela signifie qu’ils sont beaucoup moins capables de lutter contre la concurrence d’Amazon. »

Centres de données

Les entrepôts seront loin d’être les seuls bâtiments d’Irlande portant le nom d’Amazon. Le centre de données et l’activité cloud du géant de la technologie opèrent en Irlande depuis des années, rejoignant plusieurs grandes entreprises technologiques dans la construction de centres de données tentaculaires à Dublin et dans les comtés voisins.