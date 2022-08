Amazon Smart Thermostat vs Ecobee3 Lite : Trouvez le bon thermostat intelligent abordable

Le thermostat intelligent Amazon est notre thermostat intelligent global préféré. Il est abordable, facile à installer et simple à utiliser dans l’application Alexa — ou avec Alexa commandes vocales. Cela dit, l’Ecobee3 Lite a aussi beaucoup à offrir. Il fonctionne avec Google Assistant et Siri ainsi qu’avec Alexa, et est compatible avec un capteur de température à distance vendu séparément.

Est-ce que le thermostat intelligent Amazon simplifié ou l’Ecobee3 Lite plus riche en fonctionnalités (et plus cher) vous convient le mieux? Enquêtons.

Lire la suite: Vous voulez faire des économies sur vos factures d’électricité ? N’utilisez pas vos appareils à cette heure de la journée

Écobee À 145 $ pour un nouvel Ecobee3 Lite et 120 $ pour un modèle reconditionné certifié, cet Ecobee d’entrée de gamme est un peu plus un investissement que le thermostat intelligent Amazon. Pourtant, en plus de travailler avec Alexa, l’Ecobee3 Lite prend également en charge les commandes vocales Google Assistant et Siri tant que vous disposez d’un haut-parleur ou d’un écran intelligent compatible. Il fonctionne également avec l’Ecobee SmartSensor, un capteur de température et d’occupation à distance que vous pouvez acheter séparément pour 100 $ (pour un pack de deux capteurs). Placez un capteur dans une pièce où vous souhaitez suivre la température de plus près. Vous pouvez même définir cette pièce comme température “par défaut” plutôt que d’utiliser le capteur de température intégré au thermostat. Lisez notre avis sur le thermostat intelligent Ecobee3 Lite.

Thermostat intelligent Amazon ou Ecobee3 Lite ?

Le thermostat intelligent Amazon et l’Ecobee3 Lite sont de bonnes options si vous recherchez un thermostat intelligent fiable d’entrée de gamme. Si vous voulez un modèle simple qui fonctionne avec une application et Alexa, le modèle Amazon vaut la peine d’être considéré. Si vous espérez quelque chose qui est encore relativement abordable, mais qui offre un peu plus en termes de fonctionnalités, l’Ecobee3 Lite pourrait être un meilleur choix.

Si vous êtes encore indécis, notre liste des meilleurs thermostats abordables a plus de détails sur les deux thermostats, ainsi que sur nos autres modèles d’entrée de gamme préférés.



