Amazon Sidewalk : Comment désactiver vos appareils Echo ou Tile

Que vous le vouliez ou non, Le nouveau service Sidewalk d’Amazon arrive bientôt. À partir de mardi, le réseau de partage Internet d’Amazon sera activé sur des millions d’appareils Amazon Echo et Tile. Mais si vous ne le souhaitez pas, il existe un moyen de vous désinscrire. Voici ce que vous devez savoir avant de prendre votre décision.

Tout d’abord : Sidewalk est l’effort d’Amazon pour créer un réseau « maillé » d’appareils interconnectés – le sien, ainsi que ceux créés par des tiers participants. Les appareils compatibles avec les trottoirs – dont il y en a sur le point d’être beaucoup plus – se connectent les uns aux autres via Bluetooth et des fréquences radio. Vos appareils sont connectés à tous les autres appareils compatibles avec Sidewalk à portée (et aux connexions Internet de ces appareils), qui sont connectés à tous les autres appareils compatibles avec Sidewalk dans leur gamme, et ainsi de suite. Cela permet à tous ces appareils de rester connectés à Internet même si les appareils eux-mêmes sont hors de portée ou déconnectés de leurs réseaux wifi domestiques. Cela signifie également que les données de vos voisins transitent par votre appareil et que vos données transitent par les leurs. Vous partagerez une petite quantité de votre bande passante Internet avec vos voisins, et ils partageront la leur avec vous, à moins que vous ne fassiez l’effort de l’éteindre.

Sidewalk est disponible pour les caméras Ring Spotlight et Floodlight depuis la fin de l’année dernière, mais maintenant Amazon étendra considérablement le service (et, par conséquent, le réseau qu’il crée) pour inclure de nombreux autres appareils : la plupart des Echos, Echo Dots, Echo Pluses, Echo Shows, Echo Spots, Echo Studios, Echo Inputs et Echo Flexes activeront Sidewalk le 8 juin (certains modèles plus anciens ne sont pas compatibles avec Sidewalk). Les nouveaux trackers Tile, ainsi que les appareils sur lesquels Tile est intégré, s’allumeront le 14 juin. Les serrures intelligentes Level ont pu se connecter à certaines sonnettes vidéo Ring via Sidewalk depuis la fin mai.

Et il y en aura probablement plus à venir : Amazon sollicite activement les développeurs pour ajouter des fonctionnalités Sidewalk à leurs appareils. Plus il y a d’appareils sur lesquels Sidewalk est activé, plus le réseau sera grand et meilleur, c’est pourquoi Amazon a pris des mesures pour s’assurer qu’autant d’appareils que possible sont sur le réseau. Cela signifie également que nous ne savons pas tout ce pour quoi Amazon peut et utilisera finalement Sidewalk.

« Si ce service ne vous fournit pas les fonctionnalités supplémentaires dont vous avez besoin, il semble certainement que cela devrait être désactivé », a déclaré à Recode David Choffnes, professeur agrégé d’informatique à la Northeastern University. « Parce qu’il n’y a que le potentiel pour que l’information soit partagée au-delà de ce qu’il y a aujourd’hui. »

Avant d’expliquer pourquoi et comment désactiver Sidewalk, parlons de ses avantages potentiels. Si votre connexion Internet tombe en panne et que Sidewalk est activé, vos caméras de sécurité Ring peuvent toujours vous envoyer des alertes de sécurité (mais pas de vidéo ; ces fichiers sont trop volumineux). Amazon a promu Sidewalk comme étant utile pour retrouver un animal de compagnie perdu ou même une personne perdue – Careband, un localisateur portable pour les personnes atteintes de démence, a récemment annoncé qu’il travaillait avec Amazon pour voir comment il pouvait utiliser Sidewalk. Si vous avez Tile, Sidewalk augmentera presque sûrement son efficacité, car le réseau d’appareils pouvant aider à localiser votre Tile sera considérablement étendu.

Il convient de noter qu’Amazon n’est pas la seule entreprise à faire quelque chose comme ça. Le réseau « Find My » d’Apple regroupe tous les appareils Apple sur lesquels Find My est activé pour suivre non seulement les iPhones et MacBook perdus, mais aussi, désormais, les AirTags et même certains appareils tiers utilisant Bluetooth. Les AirTags, en particulier, ont fait craindre qu’ils puissent être utilisés pour traquer des personnes s’ils sont glissés subrepticement dans, disons, la voiture ou le sac à main d’une personne. Et bien que vous puissiez vous retirer du réseau mondial Find My d’Apple, cela signifie perdre la possibilité de suivre vos propres appareils à travers celui-ci. Et cela signifie que si vous perdez votre iPhone ou votre MacBook, Find My ne vous aidera pas à le récupérer. C’est un frein majeur.

Amazon dit que Sidewalk utilise une quantité minimale de la puissance de vos appareils et de votre bande passante Internet pour faire son travail – 500 Mo par mois, maximum. Si vous êtes sur un plan de données mesuré, cependant, cela pourrait être plus de données que vous êtes prêt (ou pouvez vous permettre) de fournir. En termes de confidentialité et de sécurité, Amazon affirme également avoir pris toutes les mesures disponibles pour chiffrer et sécuriser vos données. Votre voisin n’a pas accès, par exemple, à une vidéo Ring en direct de votre chambre. En fait, votre voisin ne saura pas du tout que vos données sont acheminées via ses appareils. Oh et, malgré la consommation de données, Sidewalk est gratuit.

Les drapeaux rouges des trottoirs

Même ainsi, vous ne vous sentirez peut-être pas très à l’aise avec l’idée que vos données transitent par le réseau ou les appareils de votre voisin, ou peut-être que vous ne voulez pas partager même une quantité minimale de bande passante avec eux. Peut-être que vous n’avez pas beaucoup confiance dans les protections de la vie privée d’Amazon. Vous pourriez être d’accord pour qu’un haut-parleur intelligent Amazon vous écoute dans votre maison, mais faire partie du réseau maillé d’Amazon est un pont trop éloigné.

Ou peut-être, comme certains experts en protection de la vie privée et universitaires, vous trouvez l’« option » de désinscription troublante, ou vous vous demandez quelle utilisation Amazon pourrait avoir pour ce service gratuit au-delà de ce qui est annoncé.

« Malgré tous les contrôles qu’ils ont en place – et il y a de bons contrôles là-bas … Il ne devrait pas être activé par défaut », a déclaré Choffnes. « Je pense que la plupart des gens ne comprendront pas ce qu’est cette chose, et peuvent simplement aller de l’avant avec la valeur par défaut parce qu’ils ne savent pas autrement. »

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à Recode que la décision de désactiver le service était « pour faciliter la tâche des [customers] pour profiter d’avantages, tels que des connexions plus fiables, une plage de travail étendue pour leurs appareils, un dépannage plus facile et aucun coût de connectivité supplémentaire pour les clients.

Mais c’est dans l’intérêt d’Amazon d’avoir autant de personnes que possible connectées, et il sait que les gens sont beaucoup moins susceptibles de se retirer qu’ils ne le sont.

« Si vous ne pouvez pas fournir une raison impérieuse à tout le monde de s’inscrire, alors votre solution consiste à le faire se retirer – c’est un drapeau rouge », a déclaré Choffnes.

Pardis Emami-Naeini, qui étudie la sécurité et la confidentialité de l’Internet des objets, a déclaré à Recode qu’elle craignait également que Sidewalk et son modèle par défaut rendent les gens plus à l’aise avec le partage de leurs données qu’ils ne le sont déjà. Et, a-t-elle noté, nous ne savons toujours pas comment Amazon utilisera Sidewalk et quelles que soient les données qu’il en tirera, dans un avenir immédiat ou lointain.

« C’est généralement le cas, actuellement, ils pourraient ne pas avoir un bon cas d’utilisation pour cela », a-t-elle déclaré. « Mais plus tard, ils trouveraient de très bons cas d’utilisation des données, puis ils en profiteraient simplement. Et puis ils augmenteraient l’échelle.

Voici comment vous désabonner, puisque vous avez été automatiquement activé

Donc, si vous souhaitez vous désinscrire de Sidewalk, c’est assez simple. Pour les appareils Echo, vous ouvrirez l’application Alexa, puis Paramètres > Paramètres du compte > Amazon Sidewalk > Désactivé

Vous pouvez également laisser Sidewalk activé mais désactiver l’outil de « recherche de communauté » utilisé pour Tile en désactivant la recherche de communauté dans la section Amazon Sidewalk.

Pour désactiver Sidewalk via votre application Ring, accédez au Centre de contrôle > Amazon Sidewalk > Désactivé > Confirmer

Si vous avez à la fois des appareils et des applications, vous devriez probablement vous désabonner des deux pour vous en assurer. Et vous pouvez toujours réintégrer Sidewalk si vous le souhaitez. Mais vous ferez ce choix, plutôt qu’Amazon ne le fasse pour vous alors que vous n’y prêtiez pas attention.