Amazon serait parmi les soumissionnaires pour Signify Health

Amazon fait partie des soumissionnaires qui font la queue pour acheter le fournisseur de technologies et de services de santé à domicile Signify Health, selon Le journal de Wall Street et Nouvelles Bloomberg.

Parmi les autres personnes intéressées figurent UnitedHealth Group et Option Care Health. Plus tôt ce mois-ci, des personnes proches du dossier ont déclaré au Journal que CVS Health était cherchant à acheter Signify Health pour étendre ses services de santé à domicile.

Signify est en vente aux enchères, avec des offres dues autour de la fête du Travail, selon les rapports. Signify aurait tenu une réunion du conseil d’administration lundi pour discuter des offres. L’accord serait évalué à 8 milliards de dollars.

UnitedHealth a soumis l’offre la plus élevée pour Signify, supérieure à 30 dollars par action, tandis que l’offre d’Amazon est juste derrière, a rapporté Bloomberg.

Les actions de Signify ont grimpé en flèche aux nouvelles, augmentant de plus de 32% à la cloche de clôture lundi.

POURQUOI C’EST IMPORTANT

L’intérêt d’Amazon est le dernier signe de l’ambition du géant de la technologie de s’attaquer aux soins de santé.

Le mois dernier, Amazon a signé un accord définitif pour acquérir le fournisseur de soins primaires hybrides One Medical dans le cadre d’un accord entièrement en espèces d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars.

“Nous pensons que les soins de santé figurent en bonne place sur la liste des expériences qui doivent être réinventées”, a déclaré Neil Lindsay, vice-président directeur d’Amazon Health Services, dans un communiqué à propos de cet accord.

“Je vois celui-ci très différemment de One Medical”, a déclaré Sebastian Seiguer, PDG et cofondateur d’emocha Health, une plateforme de santé numérique mise en œuvre par Johns Hopkins et plus de 400 départements de santé américains.

Dans le cas de One Medical, Amazon a acheté un fournisseur de soins primaires avec 200 clients, a-t-il déclaré.

“Je n’ai pas trouvé que cela changeait la donne”, a-t-il déclaré.

L’acquisition de Signify serait différente car elle donnerait à toutes les entreprises intéressées par l’achat un accès au domicile des patients.

“Il y a une mine de données là-bas”, a déclaré Seiguer.

emocha, une spin-off de Johns Hopkins, est une société d’observance des médicaments qui a une fenêtre sur les domiciles des patients pour comprendre leur régime médicamenteux et les aider avec les maladies chroniques, qui sont parmi les conditions les plus coûteuses des soins de santé.

“Les données que nous obtenons sont incroyables”, a déclaré Seiguer. “Rencontrer le patient là où il se trouve n’est pas seulement acceptable, ça se passe.”

Cela fait de Signify une entreprise très précieuse, a déclaré Seiguer. Cela est particulièrement vrai pour Amazon, qui a un pied sur le marché de la santé, mais ce marché est jusqu’à présent l’objectif total de UnitedHealth et CVS.

“Pour Amazon, ils auraient la clinique, la pharmacie et maintenant la santé à domicile”, a-t-il déclaré.

Le marché de la santé à domicile ne devrait que croître, en raison de la demande stimulée par une population vieillissante, du nombre croissant de Medicare Advantage et du besoin d’une alternative moins coûteuse aux soins hospitaliers. Cette demande s’est combinée avec la technologie numérique nécessaire et renonciations rendu possible lors d’une urgence de santé publique qui a montré que la fourniture soins aigus à domicile était à la fois possible et a fait économiser de l’argent aux hôpitaux.

LA GRANDE TENDANCE

Le 29 juillet, Signify Health a déclaré qu’il s’attendait à Licencier 489 employés à compter du 1er octobre, dont 147 situés dans des bureaux au Texas, à New York, dans le Connecticut et dans le Dakota du Sud, et 342 autres non affectés à un bureau spécifique.

En juillet, la société basée à Dallas a déclaré qu’elle souhaitait se concentrer sur ses activités de services à domicile et communautaires.

Signify utilise l’analyse et la technologie pour offrir une plateforme de soins de santé basée sur la valeur qui s’associe aux assureurs et aux systèmes de santé et propose des évaluations de santé à domicile pour Medicare Advantage et d’autres plans de soins gérés gérés par le gouvernement.

