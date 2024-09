Amazon s’empare de la série Kay Scarpetta avec Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis

Prime Video revient une fois de plus sur le devant de la scène.

Le streamer appartenant à Amazon a donné son feu vert Scarpettaun drame policier basé sur la série de romans à succès de l’auteure Patricia Cornwell sur la médecin légiste de Virginie Kay Scarpetta. La série, en préparation depuis plus d’un an, a décroché une commande de deux saisons sur Prime Video ; Nicole Kidman jouera le personnage principal et jouera aux côtés de Jamie Lee Curtis. Kidman et Curtis seront également producteurs exécutifs.

En plus de Kidman et Curtis, la série a réuni un casting de premier ordre qui comprend Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen et Jake Cannavale.

Blumhouse Television, qui, avec Curtis, a acquis les droits sur les romans de Cornwell en 2021, produit la série avec Amazon MGM Studios, Blossom Films de Kidman et Comet Pictures de Curtis. Liz Sarnoff (Barry, Perdu, Deadwood) adapte les romans et servira de showrunner. David Gordon Green — qui a dirigé Curtis dans les trois derniers Halloween films — devrait réaliser les deux premiers épisodes.

« J’ai voulu apporter le travail de Patricia Cornwell Kay Scarpetta « Je suis particulièrement ravi que Nicole Kidman lui donne enfin vie. J’ai également hâte de jouer la sœur de Nicole pendant que nous racontons l’histoire avec l’expertise, le leadership, les compétences et le talent de Liz Sarnoff, et je suis ravi de travailler à nouveau avec David en tant que réalisateur. Je sais que les fans ardents des livres seront très heureux, et le nouveau public sera captivé par les personnages, les crimes et les mystères qui sont le trio de la narration magistrale de Patricia. Blumhouse, Blossom et Prime Video sont les partenaires parfaits pour apporter Scarpetta à vous, et un avertissement… il y aura du sang.

Vernon Sanders, responsable de la télévision chez Amazon MGM Studios, a ajouté : « Patricia Cornwell Kay Scarpetta « La série a enchanté les fans pendant des décennies et je suis honoré que Prime Video ait été chargé de la diffuser à l’écran pour nos clients du monde entier. Le groupe le plus exemplaire a été réuni pour la série avec Liz Sarnoff à la barre avec une vision extraordinaire ; l’immense talent de Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis et le casting fantastique ; et l’équipe de premier ordre de Blumhouse. »

Kay Scarpetta, interprétée par Kidman, est une médecin légiste en chef qui reprend son ancien poste en Virginie et doit faire face à des cas horribles et à des relations compliquées dans sa vie professionnelle et personnelle. Curtis, qui vient de remporter un Emmy pour son rôle d’invitée dans L’oursjouera la sœur de Kay, Dorothy. Cannavale — qui a partagé la vedette avec Kidman dans la série Hulu Neuf parfaits inconnus — joue le détective Pete Marino. Baker (Le mentaliste) jouera le rôle du profileur du FBI Benton Wesley. L’actrice oscarisée DeBose (West Side Story, Souhait) jouera Lucy Farinelli-Watson, la fille de Dorothy. McEwen et Jake Cannavale joueront des versions plus jeunes de Kay et Pete.

« Je suis plus qu’excité que cela se produise enfin », a déclaré Cornwell. « Ce sera très amusant pour tout le monde, et je suis reconnaissant pour l’immense talent que la série attire. J’ai toujours été un grand fan de Jamie Lee Curtis et Nicole Kidman. Leur volonté de faire cela est une leçon d’humilité et tout simplement géniale. Travailler avec la brillante Liz Sarnoff est incroyable. Blumhouse et Prime Video sont un rêve. Cela valait la peine d’attendre, et j’attends la série avec impatience. »

Kidman a déclaré : « J’ai poursuivi Scarpetta « J’ai eu l’occasion de jouer Kay Scarpetta pendant près de 20 ans, à l’époque où elle était censée être un long métrage. J’ai donc eu l’impression que c’était le destin de m’unir aux formidables Jamie Lee Curtis, Prime Video, Jason Blum et David Gordon Green sur la version en série Liz Sarnoff des livres épiques et palpitants de Patricia Cornwell. J’ai hâte d’incarner Kay Scarpetta et je suis très reconnaissante à Patricia Cornwell de m’avoir fait confiance. »

Le showrunner Sarnoff a ajouté : « J’ai lu Patricia Cornwell Scarpetta « J’ai lu les livres avec ma mère quand ils sont sortis dans les années 90. Nous avons adoré avoir une héroïne « patronne » badass sur laquelle nous appuyer et nous avons été impressionnés par la spécificité, la complexité et le caractère purement addictif de la narration de Patricia. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante et excitée de donner vie à ces histoires à l’écran. »

Sarnoff, Kidman, Curtis et Cornwell sont producteurs exécutifs Scarpetta avec Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie et Chris McCumber de Blumhouse TV ; Per Saari de Blossom Films ; et Green et Amy Sayres.

Scarpetta est l’une des nombreuses séries Prime Video basées sur des romans à succès, rejoignant ainsi Reacheurle prochain Croixle Bosch franchise, Jack Ryan et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.