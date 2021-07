Amazon se voit infliger une amende de 887 millions de dollars par un organisme européen de surveillance de la vie privée

LONDRES – Amazon s’est vu infliger une amende de 746 millions d’euros (887 millions de dollars) par un organisme européen de surveillance de la vie privée pour avoir enfreint les lois du bloc sur la protection des données.

L’amende, divulguée par Amazon vendredi dans un dépôt de titres, a été prononcée il y a deux semaines par le régulateur luxembourgeois de la protection de la vie privée.

La Commission nationale luxembourgeoise pour la protection des données a déclaré que le traitement des données personnelles par Amazon n’était pas conforme au règlement général de l’UE sur la protection des données.

Il a ordonné à Amazon de réviser certaines pratiques commerciales non divulguées.

Amazon, qui a son siège européen au Luxembourg, a nié qu’il y ait eu une quelconque violation qui violerait les règles du RGPD.

« Le maintien de la sécurité des informations de nos clients et de leur confiance est une priorité absolue », a déclaré un porte-parole d’Amazon à CNBC.

« Il n’y a eu aucune violation de données et aucune donnée client n’a été exposée à un tiers », ont-ils ajouté.

« Ces faits sont incontestés. Nous sommes fortement en désaccord avec la décision de la CNPD et nous avons l’intention de faire appel. La décision relative à la façon dont nous montrons aux clients une publicité pertinente repose sur des interprétations subjectives et non testées de la loi européenne sur la protection de la vie privée, et l’amende proposée est totalement disproportionnée avec même cette interprétation. »