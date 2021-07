Amazon se voit infliger une amende de 887 millions de dollars par les autorités européennes

La Commission nationale luxembourgeoise pour la protection des données (CNPD) a prononcé l’amende au début du mois, et Amazon l’a signalée vendredi dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

La CNPD a prononcé l’amende affirmant qu’Amazon avait traité les données des clients en violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, une loi stricte sur la protection de la vie privée qui est entrée en vigueur en 2018. Amazon a contesté l’amende, l’appelant « sans mérite » et déclarant que l’entreprise « nous défendre vigoureusement dans cette affaire ».

« Il n’y a eu aucune violation de données et aucune donnée client n’a été exposée à un tiers », Amazon a ajouté dans un communiqué. « Ces faits sont incontestés. Nous sommes fortement en désaccord avec la décision de la CNPD.

L’amende est la sanction la plus importante à ce jour infligée pour une violation du RGPD. La plus grosse amende infligée auparavant était une décision de 57 millions de dollars contre Google par les régulateurs français en 2018. Néanmoins, alors que 887 millions de dollars seraient une somme faramineuse pour la plupart des entreprises, pour Amazon, cela représente une infime partie des recettes annuelles de l’entreprise. Avec des ventes soutenues par la fermeture de points de vente physiques pendant la pandémie de coronavirus, Amazon a enregistré plus de 383 milliards de dollars de ventes l’année dernière, suffisamment pour payer l’amende de l’UE 431 fois plus.

En vertu du RGPD, des organismes de surveillance comme la CNPD peuvent infliger des amendes aux entreprises jusqu’à 4% de leurs ventes mondiales annuelles.

Amazon fera appel de l’amende, mais même si l’entreprise perd, elle peut se permettre d’ignorer près d’un milliard de dollars. Cependant, l’UE enquête également sur Amazon pour avoir potentiellement enfreint les règles antitrust sur son utilisation présumée de données de vendeurs tiers pour établir un prix plus stratégique pour ses propres produits. Des enquêtes similaires ont été menées par l’Allemagne et le Royaume-Uni, et aux États-Unis, les législateurs des deux parties ont proposé d’utiliser la législation antitrust pour briser les monopoles technologiques comme Amazon et Google.

