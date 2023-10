Amazon se prépare à défier Starlink de SpaceX avec le premier lancement du satellite

La rivalité Bezos-Musk s’intensifie cette semaine alors qu’Amazon se prépare au lancement de deux satellites Internet de démonstration. Cela marque le début de la mégaconstellation du milliardaire amazonien, forte de 3 236 satellites, qui pourrait un jour concurrencer le principal service spatial d’Elon Musk, SpaceX – avec « un jour » comme expression clé.

L’initiative spatiale d’Amazon, le projet Kuiper, devrait lancer ses deux premiers satellites, KuiperSat-1 et KuiperSat-2, le vendredi 6 octobre. L’événement prévu aura lieu à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, avec les satellites de démonstration à bord. à bord de la fusée Atlas V de United Launch Alliance (ULA). La fenêtre de lancement de la mission s’ouvre à 14h00 HE avec des prévisions météorologiques favorables à 80 %, selon un communiqué envoyé par courrier électronique de l’ULA.

La prochaine mission, baptisée Protoflight, est cruciale, car elle signifie l’entrée d’Amazon sur le marché du haut débit par satellite, un espace principalement occupé par Starlink de SpaceX et OneWeb, basé à Londres. Selon Statistiques détenu par Jonathan McDowell de Harvard-Smithsonian, SpaceX compte actuellement 4 812 satellites Starlink fonctionnels, tandis que OneWeb exploite 632 satellites en orbite. Alors que Starlink se concentre sur les services directs aux consommateurs, OneWeb s’adresse principalement aux fournisseurs de services Internet.

Le modèle de service hybride de Kuiper

Le projet Kuiper d’Amazon, qui a lancé sa phase de recherche et développement en 2018, est en passe de ressembler un peu aux deux ; l’entreprise prévoit de fournir à la fois petits terminaux clients et un réseau de communication au sol. Vodafone et sa branche africaine, Vodacom, ont en partenariat avec Amazon pour utiliser le projet Kuiper pour étendre ses réseaux 4G/5G. Cette nouvelle collaboration, annoncée en septembre, fait écho L’accord 2021 d’Amazon avec Verizon pour améliorer les services de télécommunications aux États-Unis.

Conception artistique du lancement de la mission protoflight ULA/Amazon. Image: Amazone

Semblable aux affirmations de SpaceX et OneWeb, les satellites Kuiper promettent de « combler la fracture numérique en fournissant un haut débit rapide et abordable aux communautés non desservies ou mal desservies par les technologies de communication traditionnelles », selon Amazon.

L’opportunité de tester enfin Kuiper dans l’espace

Dans un communiqué de presseRajeev Badyal, vice-président de la technologie du projet Kuiper, a déclaré : « Nous avons effectué des tests approfondis ici dans notre laboratoire et avons un haut degré de confiance dans la conception de notre satellite, mais rien ne remplace les tests en orbite », a-t-il déclaré. ajoutant que « nous allons apprendre énormément, quelle que soit la façon dont la mission se déroule ».

Il est prévu qu’Atlas V déploie les deux satellites à une altitude de 311 miles (500 kilomètres). Les équipes d’Amazon seront en attente, en attendant le premier contact avec les satellites, en veillant à ce que leurs panneaux solaires soient déployés pour produire de l’énergie et en surveillant l’électronique embarquée dans l’environnement difficile de l’espace. La mission de démonstration vise à valider l’ensemble du système du projet Kuiper ; les ingénieurs prévoient de tester les composants au sol pour assurer une communication ininterrompue entre les satellites, les stations au sol, le système Kuiper et AWS.

« Au fur et à mesure que la mission progresse, nous testerons le réseau de bout en bout, en envoyant des données dans les deux sens entre Internet, nos passerelles terrestres, les satellites et les terminaux de nos clients », écrit Amazon.

À la fin de la mission, Amazon prévoit de désorbiter les deux satellites en toute sécurité, leur permettant ainsi de brûler dans l’atmosphère terrestre. En effet, Amazon réclamations il a méticuleusement conçu ses satellites en gardant à l’esprit la sécurité spatiale, avec des dispositions visant à empêcher les collisions en orbite avec d’autres objets ou satellites en orbite terrestre basse. Quant à l’éventuelle influence de la constellation sur l’astronomie, cela reste une question ouverte. Les astronomes ont répété à plusieurs reprises a tiré la sonnette d’alarme sur le méga satelliteconstellationsarguant qu’ils menacent notre capacité à observer le cosmos.

Le temps presse pour Amazon

La société fonctionne dans des délais serrés, avec une licence de la Federal Communications Commission (FCC). stipulant le déploiement de la moitié de sa constellation de satellites d’ici juillet 2026. Malgré les défis initiaux, notamment un passer de la fusée RS1 d’ABL Space Systems à ULA en raison de retards de développement, Amazon prétend être sur la bonne voie. La société prévoit de servir ses premiers clients du projet Kuiper d’ici la fin de 2024, même si le déploiement complet du satellite pourrait s’étendre jusqu’en 2029. La société a assuré 77 lancements lourds auprès de fournisseurs de lancement commerciaux, notamment Arianespace, ULA et Blue Origin de Bezos. (techniquement, Project Kuiper et Blue Origin sont des entités distinctes, mais des collaborations potentielles entre les deux sont probables, pour le meilleur ou pour le pire).

La confrontation spatiale entre Bezos et Musk s’intensifie avec les dernières mesures d’Amazon, mais nous devons être réalistes. Même avec les ambitions cosmologiques de Bezos, SpaceX de Musk reste en avance. Et il y a d’autres joueurs (par exemple, Viasat et HughesNet) dans le mix pour utiliser l’espace comme lieu de diffusion d’Internet à haut débit. Pour l’instant, il semble que Bezos soit encore en train de rattraper son retard dans la course à l’espace, mais il faut bien commencer quelque part.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.