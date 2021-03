Amazon se développe à New York alors que la pandémie envoie des acheteurs en ligne

Amazon a passé la pandémie à se lancer dans une virée de magasinage à New York, élargissant considérablement son empreinte sur le marché le plus grand et le plus lucratif du pays.

Il a également mis en évidence le besoin d’un élément peu prestigieux mais essentiel de l’infrastructure de commerce électronique: un espace d’entrepôt pour stocker et trier les colis et satisfaire les attentes des clients pour une livraison plus rapide et plus rapide.

Le changement brutal des habitudes d’achat a fait de New York un terrain d’essai à enjeux élevés pour les livraisons urbaines, avec sa densité à la fois un tirage au sort et un cauchemar logistique.

Lorsque la pandémie s’est emparée de New York, elle a propulsé une énorme vague d’achats en ligne qui n’a pas diminué, même dans une métropole où les magasins sont rarement loin. Les gens qui achetaient régulièrement en ligne achètent maintenant plus, tandis que ceux qui ont commencé à commander pour éviter d’être exposés au virus ont été séduits par les avantages.

Aucun autre grand concurrent n’a un seul entrepôt dans la ville et Amazon a largement laissé derrière lui la plupart de ses principaux concurrents, comme Wal-Mart et Target.

Il a saisi au moins neuf nouveaux entrepôts dans la ville, dont un géant de plus d’un million de pieds carrés s’élevant dans le Queens qui sera son plus grand à New York, et compte aujourd’hui au moins 12 entrepôts dans les cinq arrondissements. Et il a ajouté à sa liste plus de deux douzaines d’entrepôts dans les banlieues entourant la ville.

Alors que les rues étroites de New York, les embouteillages chroniques et le manque brutal de stationnement sont tous des défis redoutables, la ville souffre également d’une grave pénurie d’entrepôts au moment où ils sont le plus nécessaires pour graisser correctement un système de livraison efficace.

New York a environ 128 millions de pieds carrés d’espace industriel, bien moins que de nombreuses petites villes. Indianapolis, dont la population ne représente qu’un dixième de celle de New York, a près du double de l’espace. Chicago est le leader du pays avec plus de 1,2 milliard de pieds carrés.

De nombreux colis arrivent à New York depuis le New Jersey et la Pennsylvanie, où il est possible de construire des entrepôts plus grands et moins chers. Et au cours de l’année écoulée, Amazon a ajouté 14 nouveaux entrepôts dans le New Jersey et sur Long Island, totalisant plus de 7 millions de pieds carrés.

Mais avoir des entrepôts en ville est plus rentable et peut couper environ 20 pour cent hors frais de livraison par rapport aux livraisons originaires du New Jersey.

«Nous sommes ravis de continuer à investir dans l’État de New York en ajoutant de nouvelles stations de livraison», a déclaré Deborah Bass, une porte-parole d’Amazon, ajoutant que l’objectif de l’entreprise était de «faire partie du tissu de New York en embrassant le peuple. , les besoins et l’esprit de la communauté.

L’expansion rapide d’Amazon à New York a également attiré un examen plus attentif du traitement de ses travailleurs, un problème auquel l’entreprise a été confrontée dans d’autres régions du pays. Amazon a cherché à annuler les efforts déployés par les employés des entrepôts pour former des syndicats – y compris à Staten Island – et une bataille très médiatisée est actuellement menée en Alabama.

À New York, le procureur général a poursuivi Amazon au sujet des conditions dans deux de ses entrepôts locaux, accusant l’entreprise de ne pas avoir nettoyé correctement ses bâtiments et de procéder à une recherche des contacts adéquate, ainsi que de prendre des «mesures de représailles rapides» pour faire taire les plaintes des employés. .

Une porte-parole d’Amazon a contesté les allégations et a déclaré que l’entreprise se souciait «profondément de la santé et de la sécurité» de ses travailleurs.