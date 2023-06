Amazon se débarrasse de ses « personnalités » célèbres pour Alexa. Le voix off célèbres incluses Shaquille O’Neal, Samuel L. Jackson et Melissa McCarthy, au prix de 5 $ chacun.

« Après trois ans, nous réduisons les voix des célébrités », a déclaré un porte-parole d’Amazon. « Les clients pourront continuer à utiliser ces voix pendant une durée limitée et pourront contacter notre service client pour un remboursement. »

Si vous avez déjà acheté la célèbre personnalité de McCarthy ou O’Neal, vous pourrez l’utiliser jusqu’au 30 septembre. Si vous avez acheté la voix off de Jackson pour Alexa, vous pouvez l’utiliser jusqu’au 7 juin.

La fonction de voix de célébrité est compatible avec la plupart des appareils Echo, à l’exception des Echo et Echo Dot de première génération et des appareils portables, par Amazon. Pour utiliser une voix de célébrité, activez Alexa en disant « Hey, O’Neal » (ou Jackson ou McCarthy), puis demandez-leur de configurer une minuterie, de régler une alarme, de raconter une blague ou une histoire, ou de faire quels que soient les autres trucs venus avec cette voix spécifique. (Comme The Verge a rapporté plus tôt, chaque « personnalité » célèbre pour Alexa est limitée. Amazon dit que les célébrités ne peuvent pas faire « des listes de courses, des rappels ou des compétences ».)

Vous pouvez toujours choisir parmi une variété d’accents pour Alexa, notamment américains, australiens, britanniques, canadiens et indiens. Pour le changer, dites « Alexa, change de voix » ou accédez aux paramètres de l’appareil sur l’application Alexa.

Comment obtenir un remboursement

Amazon a déclaré qu’il informerait les clients qui ont acheté la voix de McCarthy ou d’O’Neal de l’arrêt dans les semaines à venir. (La voix de Jackson sera inactive plus tôt, jusqu’au 7 juin, et Amazon a déclaré que les clients qui avaient acheté sa voix auraient dû être avertis à partir de décembre.) Si vous en avez acheté une et que vous souhaitez être remboursé, Amazon vous indique que vous pouvez contacter l’équipe du service client.

Pour obtenir un remboursement, vous pouvez essayer de passer par Amazon page service client. Comme Rapports de pochele moyen le plus rapide d’obtenir un remboursement peut être de sélectionner le « Autre chose » bouton puis le « J’ai besoin de plus d’aide » option, qui devrait alors ouvrir un chat en direct dans lequel vous pouvez poser des questions sur le remboursement de la voix Alexa.

Si vous rencontrez des problèmes de chat en direct de cette façon, vous pouvez également essayer de parcourir à nouveau le page service clientsélectionnez le « Livraison, commande ou retour » bouton, trouvez votre personnalité de célébrité Alexa, cliquez sur « Retour ou remplacement » alors « Autre chose » pour obtenir à nouveau l’invite de chat.

Si tout échoue, essayez d’appeler le service client d’Amazon au 1-888-280-4331.

